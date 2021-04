Byggesager: Bekymringer gjort til skamme

Borgmester Karsten Längerich glæder sig over, at der er kommet kvalificerede ansøgninger ind til stillingerne som byggesagsbehandlere i kommunen. Foto: Allan Nørregaard

Allerød - 11. april 2021 kl. 07:12 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Det ser positivt ud i forhold til at få de tre nyopslåede stillinger i byggesagsadministrationen i Allerød Kommune besat.

Det siger borgmester Karsten Längerich (V).

"Der er kommet en del ansøgninger ind og også en del kvalificerede ansøgninger. Der er mange kommuner, der har svært ved at finde kvalificerede medarbejdere på det her område, så det er rart, at det ser ud til at kunne lykkes," siger han.

Allerød Kommune er langt fra den eneste kommune i landet, der er presset, hvad angår byggesager, ikke mindst grundet et boom i antallet af byggesager under coronaåret. Derfor vrimler det ikke med ledige byggesagsbehandlere på markedet. Det er i det lys, at borgmesteren glæder sig over de kvalificerede ansøgninger.

"At være byggesagsbehandler er et højt specialiseret job. Det er folk, der skal kunne forstå lovgivningen på området, og vi var bekymrede for, om vi kunne finde de ekstra medarbejdere. Men baseret på de indkomne ansøgere er vi ikke længere bekymrede om, hvorvidt vi kan få stillingerne besat," siger Karsten Längerich.

Byrådet vedtog i forrige uge at tilføre området ekstra ressourcer til i alt tre årsværk: én ekstra administrativ medarbejder og to byggesagsbehandlere.

I starten af marts var der lige under 2.000 uafklarede byggesager i Allerød Kommune, samtidig med at fire ud af seks byggesagsbehandlere var sygemeldte.