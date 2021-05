Den lange behandlingstid af Charlotte Arendts byggesag fik hende til at skrive en mail til Allerød Byråd. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Byggersager 2: Stadig pres på sagsbehandlingen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byggersager 2: Stadig pres på sagsbehandlingen

Der er ikke meget ny information i byrådets svar til Charlotte Arendt. Borgmesteren oplyser, at man er i gang med at ansætte de tre nye medarbejdere, og at man fortsat modtager rigtig mange byggesager

Allerød - 22. maj 2021 kl. 16:00 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Charlotte Arendt har i hendes mail til Allerød Byråd konkret spurgt ind til dels, "hvad du (borgmesteren, red.) og byrådet vil gøre for at leve op til jeres servicemål og yde en service, som vi borgere kan stole på og være trygge ved", dels hvordan du (borgmesteren, red.) og byrådet vil sikre en ordentlig trivsel i Plan og Byg, så medarbejderne ikke bliver langtidssyge og går ned med stress.

I forhold til den første del af spørgsmålet henviser byrådet i deres officielle, skriftlige svar til Charlotte Arendt for det første til projektet Byg på Service fra efteråret 2020, der indeholder tiltag til at forbedre byggesagsbehandlingen som eksempelvis at gå fra to til ét it-system og at øge fokusset på modtagelsen af sager. For det andet henvises der til seks konkrete tiltag, som byrådet vedtog i marts, hvor de også vedtog at tilføre området yderligere tre sagsbehandlere.

Borgmester Karsten Längerich oplyser i et skriftligt svar til Allerød Nyt, at to af de tre sagsbehandlere blev ansat 1. maj, og at den tredje ansættes fra 1. juni.

I forhold til anden del af Charlotte Arendts spørgsmål omhandlende trivslen blandt medarbejderne, lyder det skriftlige svar fra byrådet:

"I Allerød Kommune er vi altid opmærksomme på medarbejdernes trivsel, som led heri gennemføres der blandt andet arbejdspladsvurderinger, og der laves handleplaner, hvor dette måtte være nødvendigt."

Borgmester: Udtaler os ikke om sygemeldinger Det noget ukonkrete svar fik Allerød Nyt til at spørge ind til, hvordan situationen ser ud i forhold til de fire sygemeldinger, man havde blandt sagsbehandlerne tilbage i marts. Her lyder det skriftlige svar fra borgmesteren således:

"Kommunen har ikke udtalt sig - og vil heller ikke fremadrettet udtale sig om sygemeldte medarbejdere, og kommunen kan således heller ikke verificere det antal du nævner. Som tidligere oplyst er der mange tiltag i gang, der handler om at have et godt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere. Det samarbejdes der naturligvis om med medarbejderne og tillidsrepræsentanterne. Medarbejderne i Plan og Byg er dygtige og engagerede, og de hjælpes igennem det store opgavepres, der er i øjeblikket. Jeg er selvfølgelig ked af de lange sagsbehandlingstider, der er for borgerne, men som alle ved, kommer det desværre til at tage noget tid, før sagsbehandlingstiderne er bragt væsentligt ned," skriver altså Karsten Längerich.

Sagerne strømmer stadig ind Han oplyser desuden, at man fortsat modtager rigtig mange nye byggesager. Fra den 8. marts til 17. maj har kommunen afsluttet i alt 198 byggesager fra 2020 og 2021, men i samme periode har man fået 220 sager ind. Med gamle sager og uafsluttede sager fra 2020 og 2021 er der dermed stadig omkring 2.000 uafsluttede byggesager i kommunen.

"Men med tiltagene er det nu lykkedes, at holde sagsmængden nogenlunde konstant. Som nævnt i sagen i marts forventes det, at sagsbehandlingstiden falder, så snart alle tiltag inkl. nyansættelser af 3 årsværk får virkning," skriver borgmesteren.