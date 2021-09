Se billedserie Allerød Fodbold Klubs baner i den østlige del af anlægget i Møllemosen kan ende med at blive flyttet i forbindelse med et kommende boligbyggeri. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Byggeri på boldbaner: Tre modeller i spil

Kommunens forvaltning har offentliggjort tre modeller for, hvordan et nyt boligbyggeri ved Sportsvej og Allerød Fodbold Klubs baner i Møllemosen kan se ud

Allerød - 30. september 2021 kl. 17:03 Af Martin Stokkebro Moestrup

Skal Allerød Fodbold Klub have flyttet nogle af deres baner over i den nærliggende granskov for at gøre plads til det planlagte boligbyggeri ved Sportsvej?

Ja, mener borgmester Karsten Längerich (V). Nej, mener de konservatives Erik Lund, der i stedet vil bygge på et mindre område og bruge pengene på nye fodboldbaner til klubben. For fodboldklubben er drømmescenariet flere baner, men ellers er en og meget gerne to belyste kunstgræsbaner højeste prioritet.

Baggrund Planstrategi 2019, som er vedtaget af det samlede byråd, indeholder planer om 230 boliger på området "Sportsvej". Det seneste års tid er det dog blevet meget diskuteret, præcist hvad man har sagt ja til med boligplanerne. Et mindretal i byrådet i form af de konservative og Vores Allerød har blandt andet under flere byrådsmøder holdt fast i, at de kun ønsker at bygge på det område ved Sportsvej, som der i dag er opstillet flygtningeboliger på.

Da så oplægget til Kommuneplan 2021 kom i august blev det tydeligt, at det potentielle boligområde strækker sig ind over nogle af fodboldbanerne øst for klubhuset. Nu er planerne så blevet endnu mere konkrete, da forvaltningen i forbindelse med det kommende økonomiudvalgsmøde den 5. oktober har præsenteret tre modeller for, hvor boligerne kan blive placeret på området.

Sådan ser området ud i dag med fodboldbaner. Illustration: Allerød Kommune

"Alle tre er håbløse" Erik Lund er ikke imponeret

"De er håbløse alle tre. Der er behov for flere baner, og vores oplæg er, at man omdanner græsbanen ved siden af den nuværende kunstgræsbane til en kunstgræsbane nummer to med lys på, og at man derudover laver tre nye baner i granskoven. Det kan vi sagtens få råd til kun ved indtægterne fra at bebygge området med flygtningeboligerne," siger han.

Karsten Längerich hælder derimod mod forvaltningens model 2 eller 3, der for begges vedkommende vil nedlægge eksisterende fodboldbaner og opfører erstatningsbaner i granskoven.

"Jeg er tilhænger af at flytte banerne, da man så får boligerne længere væk fra motorvejen. Samtidig har jeg haft en god dialog med fodboldklubben i forhold til kapacitet og faciliteter. De vil gerne have baner, der ligger i læ af træerne, og de vil gerne have kunstgræsbane, og det er oplagt at se på, når man laver de nye baner, " siger han.

Med ’Model 1’ ændres der ikke på fodboldbanerne, men der lægges til gengæld boliger i granskoven. Karsten Längerich er imod den model, da det bliver for tæt på motorvejen. Illustration: Allerød Kommune

Som en skrædder i helvede I Allerød Fodbold Klub vil man rigtig gerne have flere kunstgræsbaner og allerhelst to af slagsen.

"Vi har kun en kunstgræsbane med lys. Med 1.000 medlemmer forslår det som en skrædder i helvede om vinteren, hvor vi er nødt til at sende nogle af vores hold til Lynge og Blovstrød for at træne. Så en kunstbane vil hjælpe utrolig meget, to vil være tæt på at løse problemet," siger formand Flemming Bærentzen.

Det har tidligere på året været diskuteret, om erstatningsbanerne ville blive lagt i den såkaldte transportkorridor (område, der siden 1973 har været reserveret til en eventuel Ring 5-motorvej), og det har været vigtigt for klubben at undgå.

"Vi vil have banerne så tæt på klubhuset som muligt, og der er granskoven en udmærket løsning. Det kan forhåbentlig give noget læ, for i dag stormer det en halv pelikan, bare der er lidt vind," siger Flemming Bærentzen.

Han understreger, at det er klubbens grundholdning, at de ikke vil af med nogle baner og gerne have flere kunstgræsbaner, men formanden kan godt se, hvilken vej den politiske vind blæser.

Model 2 indeholder to fodboldbaner i granskoven som erstatning for dem, der ryger med boligerne. Der lægges op til, at den ene bliver kunstgræs med lys på, mens den anden bliver græsbane med automatisk vanding. Denne model vurderes at kosten cirka 12 millioner kroner at etablere. Illustration: Allerød Kommune

I ’Model 3’ er der flere erstatningsbaner end i ’Model 2’. Der lægges op til, at den ene 11-mandsbane bliver kunstgræs med lys på, mens de to andre bliver græsbaner med automatisk vanding. Denne model vurderes at koste cirka 15 millioner kroner at etablere. Illustration: Allerød Kommune

"Jeg har indstillet mit hoved på, at sådan det ikke, men flere baner vil selvfølgelig være det optimale," siger han.

Erik Lund: Vent på et nyt byrådsflertal Her mener Erik Lund dog, at fodboldklubben lige skal slå koldt vand i blodet og se, hvad der sker til kommunalvalget i november.

"Man trænger fodboldklubben op i en krog og siger, at man har et byrådsflertal for det her, men de skal bare vente på et nyt byrådsflertal, inden det her effektueres. Vi bakker dem op i deres drømmescenarie," siger den konservative politiker.

Längerich: Der bliver taget hånd om støjen I debatten om boligerne på Sportsvej har flere løftet tanken, at de kan blive generet af støj på grund af deres nære placering til Hillerødmotorvejens forlængelse, der på sigt skal omdannes til rigtig motorvej. Borgmesteren tror dog ikke, at støjen bliver et problem.

"For det første etableres der støjskærm, som skal leve op til nogle helt specifikke krav. Derudover har vi allerede boliger i dag uden støjskærm, der ligger lige så tæt på motorvejen, som de nye kommer til med model 2 og 3," siger Karsten Längerich.

Han fortæller desuden, at flygtningeboligerne på Sportsvej forsvinder i forbindelse med byggeriet.

"Det er bedst for integrationen at finde indkvartering for beboerne andre steder i kommunen," siger Karsten Längerich.

Flygtningeboligerne på Sportsvej forsvinder i forbindelse med det nye byggeri. Foto: Allan Nørregaard

Ikke endelig beslutning Medlemmerne af økonomiudvalgets beslutning på det kommende møde ikke er den endelige stillingstagen. Der skal både vedtages helhedsplan for området og lokalplan(er), der vil fastslå placeringen af boligerne endeligt.

Reelt set må man dog nok forvente, at det, som politikerne beslutter, at forvaltningen skal arbejde videre med, også kommer til at ligge meget tæt op af den endelige placering af boligerne.