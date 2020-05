Med den nye lokalplan for bymidten er det også tanken at puste liv i det efterhånden triste område ved Allerød Torv. SF og Enhedslisten er ikke med i aftalen. Foto: Allan Nørregaard

Byggehøjde har skræmt to partier væk

To af byrådets partier står udenfor den aftale, som et byrådsflertal på 18 bakker op om og netop har offentliggjort.

SF meldte allerede mandag aften ud, at de havde forladt forhandlingerne om bymidtens nye lokalplan, da partiet ikke kan gå med til en byggehøjde på 20 meter visse steder i byen. Enhedslisten er heller ikke med i aftalen. Det handler også om byggehøjde, men skyldes nok så meget, at det bliver svært at styre, hvad der skal bygges i bymidten.

- Grundlæggende går vi jo ind for en eller anden form for byfortætning, men vi er skeptiske i forhold til de byggehøjder, der er tale om. Der er mange, der er modstandere af det. Faktisk er det i høringssvarene kun ejerne, der synes, det er en god ide. Hvis vi så bare vidste, at der bliver bygget gode, billige boliger, kan det godt være, vi ville gøre det. Men vi har ikke noget at skulle have sagt. I sidste ende er det uhyre svært at styre, fordi det ikke er kommunen, der ejer grundene, og det er ejerne, der bestemmer. Vi kan ende med byggerier med store, dyre luksuslejligheder, selvom vi ønsker noget andet, siger Enhedslistens byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek.