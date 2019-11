Eurodan-Huse er blevet idømt en bøde på 100.000 kroner for at overtræde arbejdsmiljøloven, fordi en medarbejder ikke var sikret mod at falde ned, da han var i færd med at lægge spær i 3,5 meters højde. Foto: Allan Nørregaard

Byggefirma får bøde: Ansat kunne falde 3,5 meter ned

Her så de nemlig en ansat fra typehusfirmaet Eurodan-Huse være i færd med at montere lægter, mens han stod på nogle spær 3,5 meter oppe i luften over et betongulv.

Arbejdstilsynet var bestemt ikke begejstrede, da de i oktober for to år siden lagde vejen forbi en byggeplads i Allerød.

