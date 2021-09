I dag ligger institutionen Mariehønen på Lillevang Skole, men også resten af Lillerød Børnehus skal rykke ind på skolen. Foto: Privat

Byggeboom udfordrer planer for børnehus

Det afsatte budget til samlingen af Lillerød Børnehus er slet ikke stort nok.

Allerød - 08. september 2021 kl. 05:48 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Den planlagte samling af Lillerød Børnehus fra de fire nuværende matrikler til et samlet børnehus på Lillevang Skole er løbet ind i store udfordringer - og ser nu ud til at blive 50 procent dyrere end forventet.

Årsagen er dels de stærkt stigende priser på byggeri, fremgår det af en indstilling til byrådets politikere.

Lillerød Børnehus består af fire matrikler, Mariehønen, som ligger i forbindelse med Lillevang Skole, Gravensten Vuggestue og Skovhuset på Kollerødvej og Gravensted Børnehave på Æblehaven, og det er planen at hele børnehuset skal samles i ledige lokaler på Lillevang Skole.

Inden da skal lokalerne gennem en ombygning. Men på grund af den voldsomme aktivitet i byggebranchen, ser det nu ud til, at ombygningen bliver langt dyrere. Derudover havde forvaltningen regnet med, at man kunne genbruge en stor del af inventaret fra de fire nuværende matrikler i det nye børnehus. Men det har vist sig, at inventarer er i så ringe stand, at det ikke er muligt.

Ombygningen skulle oprindeligt koste 15,2 millioner kroner, men nu, hvor forvaltningen står overfor at få tilbud på opgaven, lyder det seneste skøn på, at det vil koste 7,5 millioner kroner mere.

Hvad nu?

Politikerne skal derfor tage stilling til, hvad der skal ske. Skal projektet gennemføres, koste hvad det vil, eller kan det vente til bedre tider?

Og hvis det skal i gang nu, hvor skal de ekstra millioner så findes?

Både politikerne i Børne- og skoleudvalget og Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget mødtes tirsdag for at vedtage en indstilling til økonomiudvalget.

Børne- og skoleudvalget skulle tage stilling til, om projektet kan udskydes. De skulle også se på et forslag til at beskære projektet, hvor der spares i alt tre millioner kroner ved at skære på budgettet til køkken, udearealer og inventar. Et forslag, som forvaltningen ikke anbefaler efter en gennemgang af konsekvenserne af nedskæringerne.

Det lykkedes tirsdag ikke at få kendskab til resultatet af udvalgets behandling.

Tag fra vedligehold Udvalgsmedlem Martin Wolffbrandt (K), oplyser at der i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget var flertal for at finansiere det dyrere projekt med 4,5 millioner kroner fra budgettet til bygningsvedligeholdelse.

Hvis altså politikerne i børne- og skoleudvalget vil videre med projektet.

Selv stemte Martin Wolffbrandt imod, og foreslår, at man i stedet udskyder projektet.

- Jeg vil gerne udskyde det, fordi vores økonomi er så dårlig i kommunen. Det er en rigtig dårlig idé at finansiere det ved at udskyde vedligehold. Vi er lige begyndt at vedligeholde mere, og så synes jeg det er fjollet at begynde at pille det fra hinanden igen og tage penge ud til det her, siger han, som understreger at han også afventer beslutningen hos børne- og skoleudvalget.

- Der kommer an på en børnefaglig vurdering af, hvor stort det her behov er. Der kan godt være nogle ting, der siger, at vi er nødt til at gøre noget ved det. Man er man ikke pinedød nødt til at det, mener jeg at man skal klappe hesten. Vi har stærkt presset kassebeholdning, så det er ikke nu, at man skal tage spenderbukserne på, siger han.

Tidligst klar i slut 2022 Udover de stigende priser ser det også ud til, at projektet bliver forsinket. Da man satte penge af på budgettet i 2019 og da bevillingen blev frigivet i januar 2020 forventede man, at det nye børnehus ville stå færdigt i 2021.

Men det trak ud - og først i januar 2021 lå der en plan klar, som betød indflytning i april 2022. Det bliver nu tidligst i slutningen af 2022, og måske først i 2023, at børnehuset kan samles.

Forklaringen er også den store aktivitet i byggeriet efter coronakrisen. Forvaltningen vurderer, at det bliver svært at finde en entreprenør, der har tid til at lave ombygningen, og lykkes det at finde en, kan man forvente lange leveringstider på materialer. Så det kan tage længere tid at gennemføre ombygningen end forventet.