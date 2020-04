Formand for Allerød handelsforening Lene Krogh er glad for, at Allerød Byforum står sammen for bymidten. Foto: Allan Nørregaard

Byforum står sammen for at redde bymidten

Allerød - 08. april 2020

Allerød Byforum har holdt ekstraordinært møde for at drøfte coronapandemiens konsekvenser i bymidten. Det blev blandt andet diskuteret, , hvordan foreningen på kort sigt kan hjælpe butikkerne og på lang sigt kan sikre, at livet vender tilbage til bymidten som et samlingspunkt for borgere i Allerød.

For det kan mærkes og ses i gadebilledet, at mange borgere i Allerød følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og primært holder sig hjemme.

Noget, som alle var enige om, er at det kræver fælles indsatser samt opbakning fra Allerøds borgere at få butikkerne og bymidten godt igennem krisen, siger formanden for handelsforeningen Lene Krogh:

- Stort set alle butikker holder åbent. Vi tager selvfølgelig alle de forholdsregler, vi skal og tager ansvar for at undgå smittespredningen. Vi håber, at borgerne forsat vil bakke op, komme og handle, købe gavekort, bestille Take away eller bestille varer online. Enten på butikkernes egne hjemmesider eller gennem den nye fælles platform »Vi elsker Allerød«. Det er der brug for, hvis vi forsat skal have en levende bymidte i Lillerød efter krisen.

Også fra kommunens side er der et stort ønske om at hjælpe erhvervslivet og butikkerne i denne tid.

- Vi er meget optaget af at videreformidle information om de hjælpepakker, der er for alle erhvervsdrivende. Derfor har vi blandt andet samlet en masse information om, hvordan små og store virksomheder kan gøre brug af dem på kommunens hjemmeside, siger borgmester Karsten Längerich.

Et af de konkrete tiltag, kommunen har sat i gang, er fremrykning af betalinger til leverandører. På det næste møde i Økonomiudvalget, skal politikerne se på muligheden for at udskyde dækningsafgift for ejendomsejere, så de har bedre mulighed for at hjælpe deres lejere.

- Jeg forsikrer om, at når alt vender tilbage til normalen, sættes alle sejl ind for igen at gøre bymidten til et samlingssted for fælleskaber, liv og glæde i Allerød, lyder det fra borgmesteren.

Om samarbejdet i Byforum i denne særlige situation siger formanden for ejerkredsen Jørgen Vieth:

- Det er positivt, at vi i Byforum kan gå sammen om at støtte op, hvor det giver mening. I ejerkredsen er vi i løbende dialog med alle lejere lige nu og forsøger at hjælpe dem med at gøre brug af hjælpepakkerne fra regeringen. Samtidig tilbyder vi udskydelse af husleje, når det er muligt. Vi oplever, at de mange selvstændige butikker, der er i Allerød, klør på, og det bakker vi fra ejerkredsen naturligvis op om.

Byforum har lavet et samlet overblik over åbne butikker samt restauranter, der sælger take away. Listen opdateres dagligt og kan findes på Mit Allerøds Facebook-side og hjemmesiden Mitalleroed.dk.

Allerød Byforum er en forening, der arbejder for at skabe liv i Lillerød Bymidte. Den består af Allerød Handelsforening, ejerkredsen i bymidten samt Allerød Kommune.