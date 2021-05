Se billedserie Der er altid masser af aktiviteter ved Lynge byfest. Ved 20 års-jubilæumsfesten i 2019 var pælesidning en af dem. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Byfesten er tilbage

Arrangørerne glæder sig over opbakningen, der betyder, at Lynge Byfest efter aflysningen sidste år nu igen er på banen den sidste weekend i august.

Allerød - 11. maj 2021

Der var fest på marken ved Uggeløse Bygade i 20 år træk. Så kom corona og spændte ben for sidste års udgave af Lynge Byfest og Kræmmermarked, som måtte aflyses. Men i år er arrangørerne igen klar til at vise biler på plads, grille pølser, og skrue op for musikken på byfestens scener.

Det ligger nu fast efter lang tids usikkerhed.

- Vi har været i tvivl, om det ville kunne lade sig gøre, fordi der har været usikkerhed omkring restriktionerne. Det er jo først for nylig, der er åbnet op for, at vi kunne være 25 samlet, så selvfølgelig har vi været bekymret for, hvordan vi i givet fald skulle gøre det, siger Jørgen Johansen, der er formand for byfesten.

Vi får en fest En anden bekymring har været, hvordan sponsorer og medvirkende ville bakke op om arrangementet efter den ufrivillige pause sidste år.

- Forudsætningen for at lave en byfest er, at sponsorerne støtter op om arrangementet, og vi har pengene til at håndtere det. Der er vi så fantastisk heldige, at vi stadig har dejligt mange sponsorer, der støtter op om det fra hele Allerød Kommune. Vi har også haft en bekymring om, hvorvidt gæsterne ville komme tilbage, og der må jeg bare sige, at det gør de i vores tilfælde, og det giver den energi, vi skal bruge for at kunne levere, siger han.

Arrangørerne ved endnu ikke, præcis hvordan det ser ud i forhold til restriktionerne sidst på sommeren, men i forhold til antallet af mennesker, der må være samlet, forventer de ikke nogen problemer, da man må være op til 3000 samlet på det tidspunkt. Måske er der slet ikke så mange restriktioner tilbage til den tid, og hvis der er, har arrangørerne en fleksibel tilgang til dem, så det bliver ikke noget, der stikker en kæp i hjulet.

- Det positive er, at vi får en fest, vi kan se frem imod, og at vi kan komme ud at møde hinanden igen i den friske luft. Så må vi sørge for at tage de hensyn, der skal tages. Det skal vi nok finde ud af, vi har jo efterhånden allesammen lært at agere i det, siger Jørgen Johansen.

Musik og kræmmere Sædvanen tro finder festlighederne sted med oplevelser fordelt ud over tre dage i den sidste weekend i august. Gæsterne kan blandt andet opleve tivoli, pælesidning, trillebørsræs og fejring af Allerød Kommunes 50 års fødselsdag. Og så er der jo musikken.

Den indledes fredag af »Stop ½« og Die Herren. Sidstnævnte havde byfesten en aftale med allerede sidste år.

- Vi er rigtig glade for, at det er blevet muligt at flytte deres optræden til i år. De er vores store nummer, et trækplaster, som også vil tiltrække gæster udefra, siger Jørgen Johansen, der i øvrigt er glad for, at det i år er lykkedes at få nogle yngre kræfter med i planlægningsarbejdet omkring byfesten.

- Vi har længe talt om, hvordan vi sikrer et generationsskifte, så vi kan have byfesten mange år endnu. Det er fantastisk, at det nu er lykkedes, og det tror jeg også, man vil kunne mærke på byfesten i år.

Med til Lynge byfest hører også kræmmermarkedet, og også den del af festen er der på nuværende tidspunkt godt gang i. Arrangørerne har allerede solgt omkring en tredjedel af de godt 100 stadepladser. Pladserne kan bookes via byfestens hjemmeside.