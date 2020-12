Butikstyve tilbageholdt i Rema1000

Her var de blevet opdaget af en kunde, som gjorde en medarbejder opmærksom på, at de to havde taget en dåse makrel og en plade chokolade. Medarbejderen kontaktede et par kolleger, og det lykkedes dem at tilbageholde tyvene, to mænd på henholdsvis 15 og 16 år med ukendt adresse, indtil politiet ankom til forretningen.

Den 15-årige blev under ventetiden truende over for en 19-årig mand, som havde været med til at stoppe de to tyve og nikkede ham en skalle. Den 15-årig blev derfor også sigtet for vold ud over butikstyveriet.