Butikstyve i Netto

tyve Tirsdag eftermiddag klokken 17.43 blev to kvinder holdt tilbage i Netto på Poppelgården i Lillerød. De havde ifølge politiets døgnrapport stjålet varer for omkring 800 kroner.

Døgnrapporten fortæller, at de to nægtede at vise id til butikspersonalet, og derfor måtte en patrulje køre til stedet og konstatere, at der er tale om en 47-årig kvinde fra Helsingør og en 20-årig kvinde fra Hillerød, som nu begge er sigtet for butikstyveriet.