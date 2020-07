Se billedserie Lene Krogh er formand for Allerød Handelsforening, og hun glæder sig over, at der er kommet mere liv i bymidten. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Butikker har klaret sig godt igennem coronakrisen

Allerød - 24. juli 2020

Solen skinner ned over Øen. Tonerne fra den levende musik på den lille scene spreder sig til de folk, der sidder ved borde og bænke rundt omkring. Og helt ind i de omkringliggende butikker.

Blandt andet Lene Kroghs butik Nyt Syn Brillehuset. Hun glæder sig over livet i bymidten, og over at muligheden for at tage et hvil på pladsen er blevet bedre.

- Det er simpelthen så dejligt. For fem år siden så der ikke sådan ud her på torvet. Bar' Kaffe har sat bænke op, Farumhus har sat flere borde og stole ud, og Ofelia har sørget for hyggelig beplantning. Så vi har fået mange gode siddepladser hernede. Folk elsker det, og sammen med de små legepladser er det virkelig blevet et godt sted i byen, siger hun.

God opbakning

Udover at være indehaver af Brillehuset er hun også formand for Allerød Handelsforening, og derfor er hun særligt optaget af, hvordan handelslivet i byen klarer sig. Ikke mindst i forhold til de udfordringer, som coronanedlukningen førte med sig.

Heldigvis er det gået i bymidten i Lillerød.

- Vi er faktisk sluppet ret godt fra det. Og det er vi i kraft af, at byens borgere har bakket op om os. Vi har oplevet en virkelig stor opbakning fra lokalbefolkningen, siger Lene Krogh.

Hun mener, at coronakrisen har øget folks bevidsthed om, at det er vigtigt at have en bymidte med butikker. Og det har måske i højere grad fået dem til at sætte pris på den bymidte, Allerød har.

- Folk har virkelig fået øjnene op for, hvor sårbare tingene er. Der er en bevidstheden om, at butikkerne skal bruges, ellers så lukker de. Derfor har vi klaret os, siger hun.

Enkelte butikker har endda klaret sig rigtig godt. For eksempel farvehandleren, der har udstyret folk med materialer til diverse projekter derhjemme, og boghandleren, som har solgt puslespil, spil og bøger i et væk.

Nu er det sommer, og det har givet anledning til et andet nyt tiltag i bymidten. Handelslivet har lavet en sommerferie-billet til børnene for første gang.

- Det har faktisk været en succes. Jeg har solgt en del. Og folk er søde til at sige, at det er et godt initiativ, og at de synes, det er dejligt, vi gør det lokalt her i Allerød, siger Lene Krogh.