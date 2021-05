Bus 336, der kører internt i Allerød Kommune, er én af de busruter, der risikerer at blive ramt af besparelser. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Busruter i farezonen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Busruter i farezonen

Én linje kan forsvinde helt, mens to andre kan få reduceret antallet af afgange

Allerød - 30. maj 2021 kl. 06:31 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

I forbindelse med den årlige trafikbestilling har medlemmerne af teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget (TEPMU) i Allerød Kommune valgt at godkende, at kommunens forvaltning kan arbejde videre med besparelser på tre busruter.

Går besparelserne igennem til efteråret, når den endelige Trafikbestilling 2022 skal godkendes af politikerne og sendes af sted, vil der "ultimo juni 2022" ikke længere være en busrute 338 mellem Lynge og Hillerød Station med stop ved Hillerøds store erhvervskvarter og uddannelsesinstitutioner.

Derudover vil bus 381 mellem Allerød Station og Rungsted Station gå fra halv- til heltimes drift i myldretiden og fra timedrift til to-timersdrift i aften og weekender. Sidst er der nogle allerødborgere, der må tage en time tidligere hjem fra festen, da den sidste aftenafgang på bus 336, der kører internt i Allerød Kommune, nedlægges.

I alt vil det betyde besparelser for lidt under 1,5 millioner kroner.

Passagerer kommer ikke igen "Der er stigende udgifter på området og faldende indtægter. I coronaperioden har tabet af billetindtægter været markant," siger TEPMU-formand Miki Dam Larsen (S).

Han oplyser, at Allerød Kommune er blevet kompenseret af staten for de manglende indtægter fra busdriften under corona, men siger samtidig, at det er eksperternes vurdering, at man ikke får det passagerantal igen, som man havde før coronaperioden.

"Vi må formode, at der er et varigt indtægtstab i busserne. Det må vi, fordi busplanlæggere ved at se på historiske data kan fortælle os, at når først folk er skiftet fra bus til noget andet, så er de svære at få til at skifte tilbage. Man ved, at flere har købt bil under coronaperioden, og de bliver svære at få igen," siger Miki Dam Larsen.

Hvordan hænger de eventuelle besparelser sammen med det seneste budgetforligs ambition om "styrke den kollektive trafik"?

"Besparelser er også et spørgsmål om at tilpasse til behov. Eksempelvis har vi fået flextrafik som en tilpasning, der har skabt mere fleksibilitet," siger Miki Dam Larsen.

Da coronaperioden har medført et generel fald i brugen af offentlig transport, åbner udvalgsformanden op for en mulig udskydelse af beslutningen om besparelser.

"Det kan være, at vi venter med at se til næste år, når vi har mere data. Hvis man er ikke sikker nok på data på grund af corona. Men helt generelt kan man sige, at når udgifterne stiger, er vi nødt til at se på, hvordan vi kan holde dem nede," siger Miki Dam Larsen.