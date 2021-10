Borgmester Karsten Längerich (V) var glad for det var lykkedes at komme i mål med budgettet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Budgettet blev vedtaget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budgettet blev vedtaget

Budget 2022-2029 blev vedtaget på tirsdags byrådsmøde.

Allerød - 13. oktober 2021 kl. 06:03 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

15 af 21 byrådsmedlemmer stemte for budgettet for 2022-2029 ved tirsdags byrådsmøde, hvor Konservative og Enhedslisten var imod.

Her takkede borgmester Karsten Längerich (V) for en fin og bred tilgang til at håndtre kommunens udfordringer. Han mener, det er godt, at man har taget de nødvendige besparelser nu.

- Det kunne have været fristende at sendefinansieringsopgaverne over på den anden side af valget, men det har vi ikke gjort, og tak for den ansvarlighed, sagde borgmesteren.

Desuden var han glad for, at det var lykkedes at komme i mål med et budget uden forringelser på serviceområdet.

Miki Dam Larsen (S) kaldte budgetytet hårdt og ansvarligt, selvom kommunen har haft ekstraudgifter på grund af Covid-19, som har presset økonomien.

- Når vi har fået de her økonomiske stød udefra og så alligevel har klaret opgaven ved blot at skulle udskyde nogle af ambitionerne, så har vi faktisk en meget god balance, sagde han.

Olav B. Christensen (V) var også rigtig tilfreds:

- Vi har ikke lånt af fremtiden, sagde han.

Nikolaj Rachdi Bührmann (SF) sagde, at SF havde lagt op til, at forbedringerne på børneområdet skulle hæves, men ikke var kommet igennem med det, men var lykkedes med, at normeringerne ikke blev forringet. Samtidig advokerede han for selvstyrende teams og øget fokus på ældreområdet, som han mener bør have mere fokus.

Merete Them Kjølholm (RV) bakkede også op om budgettet, og hun er som formand for Kultur- og Idrætsudvalget glad for, at en pulje til idrætsfaciliteter fastholdes, og at et nyt samarbejde med DGI er på vej.

Viggo Janum fra Vores Allerød bakkede også op og havde en form for afskedssalut, da han ikke genopstiller ved kommunalvalget.

- Selvom Vores Allerød kun har ét mandat, så føler jeg, at der er blevet lyttet, sagde han.

Konservative med forslag Konservative fremsatte deres eget budgetforslag, fremlagt af Jørgens Johansen (K). Her var afsat 10 millioner kroner til infrastruktur i forbindelse med den grønne omstilling, for eksempel til el-ladestandere. Deres budgetforslag indeholdt markante besparelser på nogle serviceområder, fordi Konservative mener, at det er nødvendigt. Konservative havde forsøgt at være med i budgettet, men gik undervejs.

- Vi vil enormt gerne lave politik i fællesskab med jer andre, men vi vil også bare gener kunne se os selv i det, sagde Jørgen Johansen.

Olav B. Christensen udfordrede Jørgen Johansen på, hvor han fandt 15 millioner, som Christensen mente manglede "substans".

Jørgen Johansen svarede igen, at Konservatives forslag gik ud på at spare, imens forligspartiernes forslag gik ud på at udskyde udgifter. Men hvis der kom en ny corona-pandemi med deraf følgende øgede udgifter til kommunen, så ville forligspartierne også skulle spare, sådan som Konservative gerne vil gøre nu med det samme, forklarede han.

Enhedslisten havde også et eget budgetforslag, som Rasmus Keis Neerbek (EL) erkendte nok mere skulle ses som et debatindlæg, da det ikke ville blive stemt igennem.