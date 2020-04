Der skal investeres ekstra i byggeri og andre anlægsopgaver i Allerød de kommende år. Foto: Allan Nørregaard

Budgetpartier enige: Fremrykker store anlægsinvesteringer

Allerød - 20. april 2020

I lyset af coronakrisen vil budgetforligspartierne, der består af Socialdemokratiet, Konservative og Enhedslisten, fremrykke et stort antal kommunale anlægsinvesteringer, og dermed både bevare gode arbejdspladser og udvikle kommunen

Budgetforligspartierne blev søndag aften enige om, at der skal bygges, renoveres og investeres for mange ekstra millioner de kommende år, skriver de i en fælles pressemeddelelse.

- Regeringen opfordrer de danske kommuner til at fremrykke investeringer, som kan være med til at holde hånden under tusindvis af arbejdspladser i private virksomheder. Da regeringen samtidig åbner op for, at vi kan lånefinansiere til en uhyre fast lav rente, 0,26 procent, har vi ingen betænkeligheder ved at gå i gang. Ikke mindst fordi vores investeringer i bedre bygninger også betyder, at vi kan spare mange penge på energi og vedligeholdelse fremover, udtaler Miki Dam Larsen (S) i den forbindelse.

- Det er en meget svær tid for Danmark, og hver dag kæmper private virksomheder en desperat kamp for at overleve. Det Konservative Folkeparti vil meget gerne bidrage til, at Danmark og gode private virksomheder i Allerød Kommune hurtigt kommer på fode igen. Når vi samtidig kan fremskynde fornuftige og længe ventede investeringer i vores kommune, så gælder det bare om at komme i gang, siger Jørgen Johansen fra Konservative.

- Med denne mulighed for at fremrykke investeringer kan vi på landsplan undgå, at mange tusinde danskere mister deres job og ender i en arbejdsløshedskø, som desværre ellers kan blive meget lang i mange år. Samtidig har vi en masse fornuftige projekter, der bare venter på finansiering, og som kan komme både kommunens borgere og medarbejdere til gode. Så det gælder bare om at komme i gang, siger Rasmus Keis Neerbek fra Enhedslisten.

Sagen om at fremrykke anlægsinvesteringer skal behandles på tirsdagens økonomiudvalgsmøde med de øvrige partier. Udgangspunktet for budgetpartiernes aftale er at få så meget som muligt ud af de historisk gode lånemuligheder, så kommunen kan bidrage til udvikling og beskæftigelse til gavn for hele Allerød Kommune.