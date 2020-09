Se billedserie Der er de seneste år flyttet mange børnefamilier til Blovstrød, og derfor skal Blovstrød Skole udbygges. Det er der sat 69 millioner kroner af til i den dugfriske budgetaftale. Foto: Allan Nørregaard

Budgetaftale i hus: Skole renoveres for 69 millioner

Allerød - 11. september 2020
Af Anne-Mette Rasmussen

15 af byrådets 21 medlemmer præsenterede fredag eftermiddag et budgetforlig for de kommende år. I aftalen er Venstre, Socialdemokratiet, SF, Radikale, Blovstrødlisten og Vores Allerød blandt andet enedes om, at Blovstrød Skole skal udbygges for 69 millioner kroner og stå klar i sommeren 2024. Året efter skal en ny udgave af daginstitution Firkløveret stå klar. Det er der afsat 45 millioner kroner til.

Partierne bag budgettet, der er to-årigt, beskriver det som langsigtet med fokus på skoler, dagtilbud og skoler samt midler til en klimaplan og science i skolerne. I alt investeres der over de kommende otte år i alt 386 millioner kroner.

På børne- og ungeområdet sættes der også 20 millioner af til et udviklingsprojekt for Engholmskolen, ligesom der investeres i digitalisering og it til børn i dagtilbud og folkeskolen.

Science- og teknologi-miljøerne på skoler og biblioteker skal styrkes med en medarbejder, og der gives et tilskud til mini-sfo på 200.000 kroner årligt

Også på ældreområdet er der nye byggerier på vej. Et nyt plejecenter til 35 millioner bygges i 2026 syd for Sortemosevej, og i 2030 følger endnu et plejecenter til samme pris. I 2023 skal der ifølge budgetaftalen etableres en samlet genoptræning i bymidten. Det er der sat 20 millioner kroner af til.

Ældreområdet kan i 2021 se frem til en investering på 1,7 millioner kroner til øget rehabilitering i form af kompetenceudvikling, afprøvning af nye hjælpe-midler og forebyggende arbejde.

Forligspartierne vil også igangsætte et pilotprojekt med unge på plejecentrene.

I budgettet afsættes der hvert år to millioner kroner til implementering af både en ny klimaplan og klimapolitik. Hele 29 millioner kroner øremærkes til cykelstier. Heraf skal en ny sti mellem Lillerød og det nybyggede Blovstrød etableres i 2022

Det er et mål for forligspartierne at skabe mere liv i bymidterne samt at skabe attraktive boliger. Det sikres i forliget med en bystrategisk pulje på tre millioner i 2021 og to millioner i 2022 samt en million i de efterfølgende år.

Man vil også sikre registrering af særlige bygninger og kulturmiljøer, og til næste år skal nye lokalplaner startes op for følgende områder: Sportsvej, Enghaven, Langkæret og Kollerødvej 8 a-c.

På kultur-, idræts- og fritidsområdet afsættes der 500.000 kroner til en ny fritidskonsulent. Derudover afsættes årligt 150.000 kroner til at igangsætte og etablere nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.

I forligsteksten hedder det, at »Allerødordningen føres tilbage til 2019-budget«. Det betyder i kroner øg øre, at den beskæres med 400.000 kroner i forhold til budget 2020.

Partierne er også enige om at stable et »Allerød Folkemøde« på benene. Det skal holdes første gang i sommeren 2021, og der er sat to gange 100.000 kroner af til opstarten.

De mange store investeringer får kassebeholdningen til at dykke omkring 2025-2026 til de 50 millioner kroner, der er byrådets fastsatte mål for, hvor lav kassebeholdningen må være. Det er 10 millioner kroner lavere end ved sidste års budget.

Budgetaftalen byder også på en række besparelser i 2021. I alt skal der spares 2,147 millioner og den største post finder man på vejområdet, hvor puljen til vedligeholdelse af veje reduceres med 710.000 kroner.

Konsulentbistand i forbindelse med udbud beskæres med 257.000 kroner, mens der skal spares 200.000 kroner i sfo'erne. I Klub Allerød skal der indføres effektiviseringer for 200.000 kroner.

Dagtilbudsområdet rammes af besparelser ved, at støttemidlerne skæres ned med 200.000 kroner. Og specialundervisningstilbud ændres på en måde, der sparer kommunen for 150.000 kroner.

Rådhusets bygningsbudget reduceres med 30.000 kroner, og så beskæres Allerødordningen som nævnt med 400.000 kroner.

Konservative og Enhedslisten er ikke med i budgetaftalen.