Budget-drama: Det her er så grimt, Karsten De konservative kom helt op i det røde felt på byrådsmødet, hvor næste års budget blev endeligt vedtaget

Tonen mellem borgmester Karsten Längerich og konservativ gruppeformand Jørgen Johansen varierede mellem imødekommende og ophidset på byrådsmødet. Foto: Allan Nørregaard

Allerød - 16. oktober 2020 kl. 10:37 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Byrådsmøde Andenbehandlingen af næste års budget for Allerød Kommune ændrede ikke et komma ved det budgetforlig, som 15 ud af byrådets 21 medlemmer vedtog for en måneds tids side.

Alligevel var der både store følelser og mindre mundhuggeri på byrådsmødet tirsdag den 6. oktober, hvor punktet om budgetforliget blev debatteret i godt halvanden time.

Stemningen var ellers positiv, da mødet startede. Selv om Det Konservative Folkepartis fem byrådsmedlemmer stod uden for budgetforliget, roste borgmester Karsten Längerich (V) de konservatives budgetforslag for at ligge nogenlunde på linje med flertallet i form af Venstre, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Blovstrødlisten og Vores Allerøds budgetforlig.

De anerkendende ord blev gentaget af den konservative gruppeformand Jørgen Johansen.

"Jeg er overraskende enig i, at vi er tæt på hinanden, og vi troede også, at det ville blive et nemt forlig," sagde Jørgen Johansen.

Strid om konsulent

Hovedårsagen til, at partiet alligevel endte uden for forliget, er de 400.000 kroner, der tages fra Allerødordningen, som foreninger kan søge tilskud til aktiviteter gennem. De 400.000 er i stedet gået til en fritidskonsulent, og netop spørgsmålet om for og imod en fritidskonsulent førte til en del af det føromtalte mundhuggeri.

"Jeg vil godt tale om de famøse 400.000 kroner. Det er altså kun 40 ud af 185 foreninger, der får glæde af dem, sagde Esben Buchwald fra Venstre, der har været med til at afsætte pengene til fritidskonsulenten.

Det fik de konservatives Axel Nielsen på banen. Han fortalte, at han ikke kendte til noget ønske fra Allerød Idræts union om en fritidskonsulent.

Men det betyder ikke, at ønsket ikke er der, understregede Theodore Gbouable (S).

"Jeg har ikke hørt nogen sige, at de ikke vil have en fritidskonsulent. Jeg har kun mødt nogle, der ikke vil finansiere det," sagde han med direkte henvisning til de konservative.

Sådan kørte en del af debatten indtil afstemningen.

Afstemningsbøvl

På det foregående økonomiudvalgsmøde havde de konservative bedt om at få stemt om hver enkelt ændringsforslag til budgettet. Tydeligvis forventede de, at det samme ville ske på byrådsmødet. Borgmesteren mente derimod, at de skulle gentage ønsket, og da det ikke skete, tog han en hurtig afstemning om hele budgetforliget samlet - hvilket forligsparterne stemte igennem.

Og så fik spændingerne i byrådssalen ellers lige fik et nøk op eller ti, da de konservative følte sig snigløbet.

"Det her er så grimt, Karsten. Det siger alt om samarbejdet," udbrød Jørgen Johansen henvendt til borgmesteren, hvorefter han smed sin kuglepen i bordet i frustration.

"Jeg spurgte, om der var nogle, der havde indvendinger til afstemningen," forsvarede Karsten Längerich sig.

"Hold kæft. Det ved du da godt (vi har, red.)," svarede Jørgen Johansen, mens også partikollega Erik Lund var blevet rasende.

"Vi skulle have stemt om hvert eneste punkt, og så sidder du og laver sådan en svinestreg. Jeg har aldrig oplevet noget lignende fra en borgmester," lød det fra Erik Lund, der i parentes bemærket som byrådsmedlem aldrig har oplevet andet end konservative borgmestre inden Karsten Längerich.

Borgmesteren var dog klar til at tage afstemningen om de mange forslag, men det mente Socialdemokratiets gruppeformand Miki Dam Larsen ikke man kunne, da man jo allerede havde stemt om hele budgettet.

Ifølge kommunens administration var det dog muligt at annullere afstemningen, hvis hele byrådet var med på den, og da der ikke var nogle indvendinger herimod, blev forligspartiernes budgetaftale vedtaget efter en længere afstemningsseance, hvor hænderne for og imod røg op og ned i et hæsblæsende tempo.