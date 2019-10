Glade repræsentanter fra S, K og Enhedslisten, da budgetaftalen netop var blevet underskrevet. Tirsdag den 5. november skal budgettet endeligt vedtages i byrådet. Privatfoto

Budget: Ikke mere vand i suppen

Allerød - 31. oktober 2019 kl. 06:17

Den 24. oktober blev der indgået et nyt budgetforlig uden om borgmesteren. Aftalen blev indgået imellem Socialdemokratiet, Konservative og Enhedslisten, og forskellen i forhold til det budgetforlig borgmester Karsten Längerich (V) stod bag, er blandt andet, at boligejernes grundskyld hæves med en promille for blandt andet at kunne reducere besparelserne på velfærd.

Både budgetforligspartier og borgmester har efter budgetaftalen udtalt, at der er mere, som samler end splitter byrådet. Men hvorfor har det så ikke kunnet lykkes at lave et fælles bredt forlig?

- Der har været forhandlinger med alle partier, men når det kom til det længere sigte, så er vi ganske enkelt kritiske overfor at fortsætte i det samme spor med gradvise forværringer af velfærdskvaliteten, altså det vi kalder at hælde mere vand i suppen. Det giver ikke mening at gradvist reducere åbningstider i dagtilbud og gradvis udtynde ældreplejen. Det er ikke det, borgerne forventer, men det er det, der vil ske, hvis ikke kursen ændres, svarer Socialdemokratiets gruppeformand Miki Dam Larsen.

Jørgen Johansen, der er gruppeformand hos Konservative siger:

- At vi ikke har kunnet lave et fælles bredt forlig skyldes, at der er mere fokus på det, som skiller os end det, som samler os. Ved budgetforhandlingerne havde vi fem punkter, som var vigtige for os Konservative, og som man nemt kunne finde en løsning på. Dette blev tydeliggjort, idet vi fandt en løsning med Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Miki Dam Larsen er ikke bange for, at budgetaftalen med det smalle flertal udenom borgmesteren kommer til at splitte byrådet og besværliggøre samarbejdet fremover.

- Vi gennemfører faktisk den politik, som vi gik til valg på. Det har jeg det godt med, og derfor samarbejder vi med de partier, hvor vi kan få vores politik igennem, siger han.

Det samme gælder Jørgen Johansen.

- Jeg er sikker på, at alle, der sidder i byrådet, arbejder hårdt for at virkeliggøre deres vision for Allerød og skabe et godt klima i byrådet, og at vi derfor fortsat kan samarbejde på tværs om vores fælles mål for Allerød, siger han.

Hos Socialdemokratiet synes man, at det nye budgetforlig er bedre end borgmesterens, fordi det lever bedre op til det, som de fleste siger, at de vil.

- Nemlig at sikre velfærdskvaliteten, at investere i at udvikle vores bysamfund og i den grønne omstilling. Det vigtigste i det budgetforlig, vi nu har præsenteret, er tryghed om velfærden og forbedringer af vores byer og vores natur. Og som en lille detalje, så glæder det da også mig, at vores skolebørn nu kan få svømmeundervisning igen, siger Miki Dam Larsen.

For de Konservative har det blandt andet været vigtigt at vise kommunens foreninger, at partiet kæmper for visionen om at styrke fællesskabet blandt andet ved at afsætte flere penge af til Allerødordningen.

- Og så reducerer vi en række besparelser herunder på ældreområdet. Der bliver mindre behov for besparelser i de kommende år, hvilket giver os mulighed for at gentænke vores effektiviseringsstrategi og sikre finansiering fremadrettet, siger Jørgen Johansen.

Netop det, at der ikke bliver brug for at spare så meget, hænger sammen med, at man i budgetforliget har valgt at hæve boligejernes grundskyld med en promille. Selvom skattestigninger ellers ikke er en Konservativ mærkesag. Tværtimod.

Men nogle gange må man gå på kompromis, anfører Jørgen Johansen.

- Udgangspunktet for os til enhver budgetproces er, at man for at kunne lægge et budget må indgå kompromiser. Pengene har det ifølge os bedst af at være i borgernes lommer, og en stigning i grundskylden er ikke en Konservativ tankegang. Men hvis man vil opnå brede forlig, så må man også acceptere den politik og de ønsker, som andre kommer med. Dette er en minimal skattestigning, som vi accepterer, samtidig får vi et flertal for et forlig, hvilket der ikke var for det første forlig, siger han.