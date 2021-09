Se billedserie Miki Dam Larsen og Socialdemokratiet er ikke lykkes med at hæve skatten for at undgå besparelser på næste års kommunale budget. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Budget 2022: S ville hæve skatten, men blev afvist

Der har ikke været meget albuerum under budgetforhandlingerne i Allerød, som to partier har forladt

Allerød - 15. september 2021 kl. 11:47 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Socialdemokratiet sidder stadig med ved forhandlingsbordet, hvorfra Allerød Kommunes Budget 2022-2029 skal forhandles på plads. Budgettet er stramt, og der skal effektiviseres (som oftest kan oversættes med "spares") flere steder. Ifølge gruppeformand Miki Dam Larsen gik socialdemokraterne ind til forhandlingerne med et ønske om at hæve skatten for at droppe nogle af besparelserne på skoleområdet. Men:

"Det var Socialdemokratiets udgangspunkt, at vi ville beskytte skoleområdet ved at finansiere noget via skatten. Det er vi ikke lykkes med i år, men jeg tror ikke, at vi kan komme uden om det de kommende år," siger han og fortsætter:

"Vi er gået ind med åbne øjne til en stor opgave. Vores velfærd er underfinansieret de kommende år på grund af den kommunale udligning, coronaudgifter og store årgange, der forlader arbejdsmarkedet. Derfor skal vi have alle værktøjer i brug i de kommende år, både omprioriteringer, effektiviseringer og skat," siger Miki Dam Larsen.

Forhandlinger "går fremad" - men uden to partier "Forhandlingerne går fremad i et godt klima."

Sådan siger borgmester Karsten Längerich (V) om de igangværende forhandlinger.

Jørgen Johansen (t.v.) forhandler ikke længere budget med borgmester Karsten Längerich, da de konservative har forladt forhandlingerne. Her ses de to politikere ved kommunalvalget i 2017. Foto: Allan Nørregaard

Forhandlingsklimaet var dog noget koldere, da forhandlingerne begyndte. Således trak både Det Konservative Folkeparti og sine fem byrådspladser og Enhedslistens ene byrådssæde sig allerede i sidste uge fra forhandlingerne.

Jørgen Johansen, gruppeformand for de konservative, udtaler i en pressemeddelelse om deres beslutning:

"Konstitueringspartierne (V, S, SF, R og Vores Allerød, red.) ønsker ikke at tilbageføre besparelsen på 500.000 kroner på Allerødordningen (fra sidste års budget, red.), som er et tilskud der gives til børn og unge i Allerøds foreninger, og som dermed støtter vores foreningsliv".

Politikerne må ikke referere direkte fra forhandlingerne, men over for Allerød Nyt fortæller gruppeformanden, at det ikke var Allerødordningen, men de "principper", partiet blev mødt med i forbindelse med forhandlingerne, der gjorde, at de trak sig.

K: Var ikke kravlet op i et træ "Vi gik på principperne. Da vi kom til forhandlingerne, blev vi præsenteret for nogle principper, vi ikke kunne leve med. Vi var ikke kravlet op i noget træ. Vi var åbne, også over for de 500.000 kroner til Allerødordningen," siger han.

Ifølge Karsten Längerich var hans overordnede tilgang til budgettet ikke forligneligt med det konservative ønske om penge til Allerødordningen.

"De præmisser for budgetforhandlinger, jeg gik ind til det her med, er, at der ikke er penge til udvidelsesforslag. Hvis vi skal bruge penge på forskellige ting, som syv forskellige partier ønsker, så skal vi spare endnu mere. Det er derfor jeg satte jeg den præmis op. Vi sidder og ikke putter med millionerne," siger borgmesteren.

Diskussionen om kassebeholdningen De konservative har ved utallige lejligheder kritiseret kommunens lave kassebeholdning, og den bliver også nævnt i pressemeddelelsen. Jørgen Johansen uddyber over for Allerød Nyt:

"Vi vil gerne være med i budgettet for at tage ansvar, og kassebeholdningen er under pres. Den siger 44 millioner kroner. Da jeg sluttede som borgmester, var den 126 millioner kroner. Så vi er udfordret. Det er også derfor, vi ikke har råd til noget," siger Jørgen Johansen.

Jørgen Johansens konservative og Karsten Längerich og Venstre har længe været uenige om, hvor stor Allerød Kommunes kassebeholdning bør være. Arkivfoto

Diskussionen om kassebeholdningens størrelse er gået frem og tilbage, især over det seneste år. Et byrådsflertal (uden om de konservative) har besluttet en minimumsstørrelse på 50 millioner kroner. Ifølge borgmesterens budgetoplæg ryger man under den grænse til næste år, for derefter de følgende år at gå støt opad.

"Vi har en sund økonomi. Vi har et relativt stort overskud på driften. Når man har en sund økonomi, så behøver du ikke have en så høj kassebeholdning," siger Karsten Längerich og italesætter direkte de 126 millioner kroner, som ifølge Jørgen Johansen lå i kassen, da han forlod borgmesterkontoret efter valget i 2017.

"De penge stammer fra bygningssalg. Men det der for mig er vigtigt, når vi taler likviditeten er, at vi bruger pengene på noget, der har en indflydelse på borgerne. Hvis vi står og har klasseværelser, hvor skoleeleverne ikke kan modtage ordentlig undervisning på grund af indeklimaet, så synes jeg, at vi skal bruge pengene på det, frem for at have dem stående i kassen. Man havde vedligeholdelsesefterslæb på kommunens bygninger på cirka 300 millioner kroner, da jeg kom til. Det gik jeg i gang med," siger Karsten Längerich.

EL: Ikke så meget forhandling Enhedslisten forlod forhandlingerne, da de ikke ville være med til velfærdsbesparelser.

"Vi gik ind til forhandlingerne for at gøre noget ved de besparelser. Vi kom ikke med nye projekter og idéer, men med et ønske om at få reduceret besparelserne på primært børne- og skoleområdet. Forhandlingerne skulle vise hvordan, men vi er villige til at se på at sætte skatten op og dermed hæve kommunens indtægter," siger partiets byrådsmedlem Rasmus Keis Nerbeek og fortsætter:

Enhedslisten ville lige som Socialdemokratiet hæve skatten for at undgå besparelser, men forlod forhandlingerne, da der ifølge Rasmus Keis Neerbek ikke var "mulighed for at pille ved kommunens indtægter." Foto: Kenn Thomsen

"Men der var ikke så meget forhandling. Der kunne ikke rigtig pilles ved borgmesterens budgetoplæg, og når der ikke er mulighed for at pille ved kommunens indtægter, er der ingen grund til, at vi sidder der. Det var den eneste årsag til, at vi gik," siger han.