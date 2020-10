Borgmester Karsten Längerich (V) står i spidsen for sit andet budget. Det blev vedtaget tirsdag aften. Foto: Allan Nørregaard

Budget 2021 vedtaget med drama og 70 håndsoprækninger

Allerød - 06. oktober 2020

I sidste måned offentliggjorde Venstre, Socialdemokratiet, SF, Radikale, Blovstrødlisten og Vores Allerød en fælles budgetaftale, blandt andet med investeringer for 360 millioner kroner over de næste otte år.

Og på tirsdagens byrådsmøde blev aftalen endeligt vedtaget af de samme partier.

Det skete efter halvanden times debat med argumenter for og imod. For udover flertallets budgetforslag lå der også et selvstændigt budgetforslag fra Konservative.

Partiet forlod hurtigt budgetforhandlingerne, da det lå klart, at der ikke kunne forhandles om en reduktion af Allerødordningen på 400.000 kroner årligt. Samt at et flertal i stedet ville bruge pengene på at oprette en helt ny stilling som fritidskonsulent i kommunen.

På aftenens byrådsmøde var det da også især spørgsmålene om en fritidskonsulenten og den reducerede Allerødordning, der lagde beslag på taletiden.

- Jeg synes ikke, der er de store forskelle på de to budgetforlig, og jeg synes også, at Konservatives er meget ansvarligt. Partiet mangler at fortælle, hvor man vil finde en del af pengene, men det er meget små forskelle, der er på de to forslag, indledte borgmester Karsten Längerich (V) med at sige.

Konservatives gruppeformand Jørgen Johansen gav ham ret i, at de to budgetforslag er meget tæt på hinanden. Og han troede faktisk, at hans parti skulle være med i årets budgetaftale.

- Men mindre end et år efter, at vi har givet penge til vores foreninger ved at hæve tilskuddet til Allerødordningen, tager vi nu pengene igen. Vel vidende at de befinder sig i en svær tid. Det er hovedårsagen til, at vi ikke kan være med i forliget. Allerødordningen er hjerteblod for os, sagde han.

Da byrådsmedlemmerne til sidst skulle stemme om de to budgetforslag, tog begivenhederne en lidt dramatisk drejning, fordi borgmesteren satte budgettet til afstemning som et samlet punkt i stedet for, at partierne kunne stemme om budgettets del-elementer et for et.

Det fik den Konservative gruppeformand helt op i det røde felt, da han mente, at der på forhånd lå en aftale om at stemme punkterne igennem enkeltvist.

- Det er så grimt det der, Karsten, når man tænker på, at I hele tiden taler om, at vi skal samarbejde, sagde Jørgen Johansen og kastede frustreret sin kuglepen ned i bordet.

Kollegaen Erik Lund supplerede:

- Vi har aftalt på et møde, at vi skal stemme om hvert eneste punkt, det ved du da. Og så laver du denne svinestreg. Jeg har aldrig oplevet noget lignende fra en borgmester, sagde han.

Karsten Längerich mente ikke, at der var blevet gjort nogen indsigelser, da afstemnningsproceduren blev annonceret, og derfor igangsatte han den fælles afstemning.

- Vil I gerne have, at vi stemmer det her igennem punkt for punkt?, spurgte han efterfølgende.

- Ja, det ved du da. Jeg har både sagt det og skrevet det til dig, svarede Jørgen Johansen, inden Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek trådte til.

- Altså, hvis det handler om, at nogen skal bede om, at vi stemmer om de enkelte punkter et for et, så vil jeg godt bede om det, sagde han. Efter kort at have konfereret med kommunaldirektøren fandt borgmesteren, at det var måden at gøre det på.

Det medførte så en kortvarig ny diskussion, da Socialdemokratiets gruppeformand Miki Dam Larsen stillede spørgsmålstegn ved, om man kan lave en afstemning om.

- Det har jeg aldrig oplevet før, sagde han.

- Beskeden fra forvaltningen er, at hvis det er et enigt byråd, som indtiller det, så er det i orden, sagde Karsten Längerich.

Derefter blev afstemningen om 70 særskilte punkter sat i gang. Med flertal for forslagene stillet af V, S, SF, R, Blovstrødlisten og Vores Allerød.