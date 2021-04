Se billedserie Jens-Erik Klose (t.h.) og formanden for Lynge-Uggeløse Brugsforening Kenneth Rasmussen i frugt- og grøntafdelingen, der bliver udvidet, når administrationen rykker op på den nybyggede førstesal. Mundbindene er taget af for kameraet skyld.

Brugsen udvider og har havecenter-planer

Der sker ting og sager i SuperBrugsen i Lynge. Etableringen af en ny første sal til ti millioner kroner er så småt gået i gang, der er planer om et nyt havecenter, og så har man købt den tidligere Handelsbanken

Tirsdag i denne uge startede man på at flytte flaskeindleveringen i SuperBrugsen i Lynge fra de nuværende to flaskeautomater inde i butikken til én automat uden for på endesiden af butikken ud mod søen.

Flytningen er dog kun midlertidig, forsikrer uddeler Jens-Erik Klose.

"Når byggeperioden er overstået vender vi tilbage til de to automater inde i butikken," siger han.

'Byggeperioden' refererer til, at SuperBrugsen i Lynge nu går ind i det, uddeleren selv kalder "step 3" af den udvidelsesproces, der i 2018 betød, at man fik en helt ny slagterafdeling og et nyt højlager. Det sidste skridt er byggeriet af en førstesal på 200 kvadratmeter, der vil frigive plads i stueetagen til etableringen af en pakkepostafdeling samt udvidelse af frugt- og grøntafdelingen.

Visualisering af SuperBrugsens kommende 1. sal set fra Hillerødvej. Illustration: ak83 arkitekter/SuperBrugsen i Lynge

Prisen for de tre steps ialt lander i omegnen af 25 millioner kroner. Af dem udgør førstesalen cirka ti millioner kroner. Den ekstra sal kommer til at huse supermarkedets administrative del, og de ekstra kvadratmeter er tiltrængte. Jens-Erik Klose blev uddeler i Lynge i 1993. Dengang var omsætningen på 40 millioner kroner med moms. Nu er man oppe på 110 millioner uden moms.

"Vi var cirka 25 medarbejdere, da jeg startde. I dag er vi 105 ansatte, så i forhold til virksomhedens størrelse er vi simpelthen vokset ud af vores lokaler," forklarer Jens-Erik Klose.

Byggetilladelsen har man på plads, og går byggeriet efter planen står førstesalen klar medio september i år. Den kommer til at have indgang fra brugsens bagside og vil kun kunne ses fra Hillerødvej.

Jens-Erik Klose og SuperBrugsen i Lynge har i dag de samme antal kvadratmeter til administration, som man havde, da uddeleren startede tilbage i 1993. Dengang var man 25 ansatte. I dag er man 105 og har derfor brug for mere plads.

Planer om stort havecenter Udvidelsesplanerne stopper dog ikke her. Således skal medlemmerne af Allerød Kommunes teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalg snart tage stilling til et ønske fra SuperBrugsen om at etablere et havecenter i midten af parkeringspladsen ude foran supermarkedet.

"Blandt de 43 selvstændige brugsforeninger på Sjælland har vi den tredjestørste blomsterafdelinger. Vi har nogle piger i afdelingen, der gør det sindsygt godt, så vi mangler plads," forklarer uddeleren.

Havecentret kommer til at have form som et slags drivhus/orangeri, som man kan køre en indkøbsvogn ned igennem. Det kommer ikke til at gå ud over antallet af af parkeringspladser, hvis politikerne godkender det, forsikrer Jens-Erik Klose.

Visualisering af SuperBrugsens måske kommende havecenter. Illustration: ak83 arkitekter/SuperBrugsen i Lynge

Har købt Handelsbanken SuperBrugsen i Lynges pakke- og postafdeling er i dag ovre i Handelsbankens tidligere lokaler, men rykker som nævnt tilbage og ind i supermarkedets lokaler. Når det sker, skal SuperBrugsen ud og finde en ny lejer af den tidligere bank, for man har nemlig gennem sit ejendomsselskab Lbt Ejendomme købt bank-lokalerne per 1. marts.

"Det kunne være noget pop-up, det kunne være en antikvitetshandler. You name it. Alt er i spil. Vi har købt den for at få en indflydelse på udviklingen af bytorvet og påvirke udviklingen af byen i stedet for at se på tomme lokaler," siger Jens-Erik Klose.