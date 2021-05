Visualisering af hvordan SuperBrugsen i Lynges kommende havecenter kan komme til at se ud. Illustration: ak83 arkitekter/SuperBrugsen i Lynge

Send til din ven. X Artiklen: Brugsen i Lynge får ja til havecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brugsen i Lynge får ja til havecenter

Allerød - 31. maj 2021 kl. 06:30 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

SuperBrugsen i Lynge har fået lov til at bygge et 67 kvadratmeter stort havecenter i glas, der kommer til at ligge midt på Lynge Bytorv.

Således har medlemmerne af teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget (TEPMU) i Allerød Kommune valgt at give Brugsen en tidsbegrænset dispensation fra den gældende lokalplan, så man kan opføre havecentret. Dispensationen varer tre år.

Brugsuddeler Jens-Erik Klose begrundede for nylig over for Allerød Nyt havecentret med en stor succes for supermarkedets nuværende blomsterafdeling, der huses inde i butikken.

Naboer protesterede De erhvervsdrivende på adressen Lynge Bygade 3-15, der består af læger, tandlæger, fodterapeut, apotek og pizzaria, havde inden politikernes TEPMU-møde sendt en samlet indsigelse mod havecenterplanerne.

De mener blandt andet, at havecentret vil tage udsigten til deres butikker og gøre, at man ikke kan se butikkerne fra Hillerødvej.

Derudover mener de også, at havecentret vil forringe trafiksikkerheden for fodgængere, der i dag kan benytte det midterareal, som havecentret skal placeres på.

Men medlemmerne af TEPMU valgte altså at lytte til SuperBrugsen og sige ja til havecentret. Enhedslistens Rasmus Keis Neerbek unlod dog at stemme i sagen.

Det kommende havecenter kommer ikke til at have betydning for antallet af parkeringspladser.