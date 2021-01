Politiet opdagede torsdag den 8. januar om eftermiddagen, at et træningscenter i Allerød havde gang i en træningssession trods coronarestriktionerne. Foto: Thomas Olsen

Brød restriktioner: Træningscenter holdt åbent

En politipatrulje på en såkaldt tryghedsskabende patruljering kunne torsdag eftermiddag ved 16.30-tiden konstatere, at et træningscenter i Allerød holdt åbent trods påbuddet om, at træningscentre skal holde lukket for at begrænse smitten med coronavirus.