Brillehuset får Nyt Syn

Brillehuset får Nyt Syn

Allerød - 24. december 2019 kl. 05:53 Af Anne-Mette Rasmussen

Fra den 1. januar bliver Brillehuset på M.D. Madsensvej en del af Nyt Syn. Indehaver Lene Krogh, som også er formand for Allerød Handelsforening, er stadig i front.

Det er med henblik på at styrke forretningen at ejer Lene Krogh fra årsskiftet har valgt at lade Brillehuset blive en del af Nyt Syn-kæden. Ved at træde ind i den frivillige kæde, der er ejet af optikerne selv, er det fortsat Lene Krogh, der bestemmer og står for kontakten til kunderne i butikken. Men samtidig får hun i en branche med stor konkurrence styrket forretningen indenfor områder som markedsføring og efteruddannelse.

- Der er stor mangfoldighed blandt butikkerne i Allerød, og her er det heldigvis ikke bare de store landsdækkende kæder, der har taget over og dominerer gadebilledet. Som formand for Allerød Handelsforening ønsker jeg at sikre et spændende forretningsliv i byen. Derfor er det også utroligt vigtigt for mig, at der ikke kommer en kapitalkæde og dikterer, hvordan min optikerforretning skal drives. Med Nyt Syn bevarer jeg selvstændigheden og kan samtidig styrke min forretning, hvor der er behov. Jeg kan for eksempel få hjælp til digital markedsføring og administration, og så kan jeg beholde mit fokus på at udvikle butikken blandt andet med danske designerbrands og fortsat prioritere den høje service. Derudover ser jeg frem til at tage del i Nyt Syns erfa-grupper og få input fra nye kolleger, siger Lene Krogh.

Søren Pedersen, der er administrerende direktør i den frivillige kæde, hilser det nye medlem i Allerød velkommen, og han har store forventninger til samarbejdet og til Lene Krogh.

- Ligesom Zeiss og Nyt Syn står for kvalitet, så borger Lenes navn jo for kvalitet og høj service i Allerød, hvor hun værner om og er meget engageret i byens handelsliv. Så det er selvfølgelig guld værd at få sådan en kapacitet med i Nyt Syn. Det er en kæmpe fordel, at kunderne kender hende og butikken i forvejen, og jeg er rigtig glad for nu at kunne byde hende velkommen i Nyt Syn, siger han.

I forbindelse med forretningens nye status skifter den navn til Nyt Syn Brillehuset.