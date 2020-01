Se billedserie Det tog to dage at slukke branden, der kunne lugtes i hele Allerød. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Brand raserede Sirius: Fremtiden er fortsat usikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brand raserede Sirius: Fremtiden er fortsat usikker

Allerød - 23. januar 2020 kl. 05:04 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For Stig Gerlach var det et livsværk, der gik op i flammer, da en voldsom brand natten til den 12. december raserede Sirius bygninger. Lige siden er tiden gået med at forsøge at genopbygge virksomheden, der først netop i disse dage er begyndt at sende varer ud af huset igen.

Ved branden brændte hele den ene lagerbygning på Enghave Parkvej 3 ned, og administrationsbygningen har siden vist sig at være så medtaget, at den ikke kan tages i brug igen. Om Sirius kan genopbygge virksomheden samme sted er endnu uvist, men der bliver arbejdet på højtryk for at finde ud af det fra en anden adresse i byen.

- Lige efter nytår flyttede vi ind i Nordsjællands Konferencecenter, hvor vi har etableret os med vores administration for en periode. Vores lagerejendom i nummer fem, var heldigvis ikke berørt af branden. Så efter vi har flyttet nogle julevarer ud til et logistiklager, kan vi indtil videre arbejde videre fra Allerød. Og det håber jeg, vi kan fortsætte med fremadrettet, siger Stig Gerlach.

Mangler plads - Administrationsbygningen er så beskadiget, at den ikke er til at redde, så den skal rives ned. Fordi vi mangler mere plads, søger vi om muligheden for at kunne bygge større på den samme grund. Men vi har ikke fået nogen aftale på plads med kommunen endnu i forhold til en ny byggetilladelse. Derfor kan en mulighed også være at finde et andet sted med mere plads, men den beslutning har jeg ikke taget endnu, siger han.

Samtidig med at Stig Gerlach skal beslutte sig for, hvor Sirius' fremtid ligger, venter han på at få besked om, hvad der var årsag til branden, som satte virksomheden ud af spillet i halvanden måned.



Presse-fotos.dk



Brandårsagen mangler - Politiet er færdig med sine undersøgelser, og grunden er frigivet, så vi kan færdes på den igen. Men vi mangler fortsat politirapporten og brandårsagen. Den venter vi spændt på ligesom alle andre, siger Stig Gerlach, der ikke har haft mange timer i overskud siden den 12. december.

- Jeg gør, hvad jeg kan for at få Sirius til at overleve og for at give medarbejderne en god arbejdsplads. Det er det, der er min primære arbejdsopgave i øjeblikket, siger han.

Han blev kort efter branden konfronteret med endnu en dårlig nyhed, da beskyldninger om dårligt arbejdsmiljø hos Sirius så dagens lys i en afgørelse fra Arbejdstilsynet.

Den sag har Stig Gerlach ikke lyst til at kommentere.