Se billedserie En ny lokalplan for Kirsebærgærden 2-10 er sat i gang. Meny skal udvides med 350 kvadratmeter, og der skal bygges 26 lejligheder ovenover butikken. Foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Bowlinghal omdannes til boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bowlinghal omdannes til boliger

26 boliger på første og anden sal og en stor udvidelse af Meny i stueetagen er i støbeskeen ved Kirsebærgården.

Allerød - 04. august 2021 kl. 06:06 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

En ny lokalplan skal åbne op for en 350 kvadratmeter stor udvidelse af Meny i Kirsebærgården, samt at der ovenpå butikken kan bygges 26 lejligheder i størrelsen 69 til 107 kvadratmeter.

Igangsættelsen af den nye lokalplan blev vedtaget af Økonomiudvalget før sommerferien.

Udvidelsen af Meny kommer til at ske på bagsiden af bygningen på et 440 kvadratmeter stort vejareal, som grundejerne sidste år købte af Allerød Kommune. Udover de 350 kvadratmeter butikken skal udvides med, er der 90 kvadratmeter, som skal bruges til blandt andet cykelparkering.

Nyt liv på tom etage Tidligere husede bygningens førstesal Allerød Bowling Hal, men siden den lukkede i foråret 2018 har etagen stået ubrugt hen. Nu er planen at omdanne den til lejligheder og samtidig bygge endnu en etage ovenpå, så der i alt bliver plads til 26 nye lejligheder.

Ifølge grundejernes planer skal alle lejlighederne bygges i ét plan og have udgang til egen altan eller taghave.

Hvorvidt der bliver tale om ejer-eller lejeboliger vides ikke endnu. Det er op til investoren.

Gode nyheder Ifølge Miki Dam Larsen, der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget er der to gode historier, man kan uddrage af det kommende byggeprojekt.

- Den ene er, at det er enormt glædeligt for os alle, at Meny fungerer så godt, at de har brug for lidt mere plads og vil investere i det. Det er med til at fastholde supermarkedet som et attraktivt sted at handle, siger han.

- Den anden er, at den type boliger, der er udsigt til, er nogle af dem, der er virkelig attraktive i kommunen i dag.

Der er nemlig både ældre, som sidder i parcelhuse, de gerne vil væk fra, eller borgere der er blevet enlige, og som derfor ikke længere har lysten eller økonomien til at sidde i et hus. Begge grupper kan i dagens Allerød have svært ved at finde en ny, passende bolig.

- Det er også en livskvalitet, at man kan finde lige den type bolig, man har brug for i sin by. Og det har været en svaghed i Allerød, at det har været svært at finde en bolig indenfor kommunegrænsen, når ens livssituation har forandret sig, siger Miki Dam Larsen.

Næste år Han er glad for netop den form for boligudbygning, der er i støbeskeen med dette projekt.

- En stor del af den boligudbygning, vi ser for tiden, sker ved, at tidligere erhverv omdannes til boliger. Og det er jo ikke noget, der forstyrrer det offentlige rum, at man konverterer en forladt bowlingsal til boliger, siger han.

Udover en ny lokalplan kræver det kommende byggeri ved Kirsebærgården også et kommuneplantillæg, som gør det muligt med en maksimal bebyggelsesprocent på 60 procent.

I marts måned var der et møde, hvor borgere og virksomheder i nabolaget kunne komme med input, og sidst på året kommer der ifølge kommunens tidsplan en otte ugers høringsperiode.

Først til april næste år skal byrådet endeligt vedtage den nye lokalplan samt kommuneplantillægget.