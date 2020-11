Borgmesterkaffe rykkede til Lynge - Blovstrød venter

"I alle de år, hvor jeg har haft fornøjelsen af at være borgmester, har den direkte kontakt til borgerne i Allerød været vigtig for mig, og i en lille kommune som Allerød har vi alle forudsætninger for at skabe den nærhed til vores borgere. I samme ånd forsøger vi nu at skabe endnu mere nærhed ved at jeg som borgmester kommer ud til lokalsamfundene, i stedet for at kaffemøderne kun finder sted på rådhuset. Jeg håber, at mange borgere vil benytte sig af det, og det er en oplagt mulighed for at drøfte stort og småt med mig," siger Karsten Längerich i en pressemeddelelse.