Borgmesterglæde over infrastrukturplan

Karsten Längerich lover at holde regeringen op på, at der laves ordentlig støjafskærmning, når Hillerødmotorvejen udvides

Allerød - 16. april 2021 kl. 16:01 Af Martin Stokkebro Moestrup

En færdiggørelse af Hillerødmotorvejen med ny støjafskærmning er en af de primære konsekvenser for allerødborgerne, hvis regeringens udspil til en ny infrastrukturplan bliver til virkelighed - planen skal nu forhandles på plads med resten af partierne i Folketinget.

Ifølge en VVM-redegørelse fra Vejdirektoratet fra 2018, der efter al sandsynlighed kommer til at ligge til grund for Hillerødmotorvejens færdiggørelse, vil opgraderingen fra motortrafikvej til motorvej reducerer rejsetiden fra Allerød til Hillerød med tre minutter - og med seks minutter i myldretiden. Derudover forventes der en halvvering af antallet af ulykker.

Netop sikkerhed og mobilitet er sammen med støjafskærmningen de tre årsager til, hvorfor borgmester Karsten Längerich (V) glæder sig over regeringens udspil.

"Jeg er umiddelbart positiv. For det første fordi det øger sikkerheden på en af de farligeste - måske den farligste - vej i Nordsjælland. For det andet øger det fremkommeligheden. Vi har flere, der pendler til Allerød, end der pendler ud af kommunen. Mange af vores sosu'er og pædagoger kommer nordfra, så deres vej bliver nemmere.

Den tredje positive ting er støjafskærmningen. Jeg tør godt sige, at den nuværende støjvold (ved Søparken mellem Allerød Nord- og Allerød Syd-frakørslerne, red.) har udfordringer i dens konstruktion," siger Karsten Längerich.

"Lidt et lotteri"

VVM-redegørelsen lægger op til at udbygge den eksisterende jordstøjvold mellem de to frakørsler, så den bliver ni meter høj og rykkes tættere på motorvejen. Derudover lægges der op til at fortsætte støjvolden med nye støjvolde i fire og fem meters højde cirka 1.800 meter i nordlig retning til et stykke efter Allerød Nord-frakørslen.

Vil støjvoldene være nok?

"Det er aldrig nok. Der vil altid være støj bagved", siger borgmesteren.

Så er det her infrastrukturudspil en fordel eller ulempe for beboerne omkring Søparken, Røglevej og Rørmosevænget?

"Det er lidt et lotteri. Nogle vil opleve en reduktion, andre vil opleve en stigning. Alt i alt vil antallet at påvirkede beboere nok cirka være uændret. Men trafikprognoserne siger, at der kommer en trafikvækst under alle omstændigheder, så hvis ikke vi gør noget, får vi mere støj," siger borgmesteren, der vil følge motorvejsudbygningen tæt, hvis den bliver vedtaget.

"Vi kommer til at holde regeringen op på, at der laves støjvolde, og at de laves ordentligt. Vi vil også presse på, at de laves samtidig med, at man laver motorvejen," siger Karsten Längerich.

I regeringens udspil afsættes tre milliarder kroner til en pulje til bekæmpelse af trafikstøj, men man skal nok ikke regne med, at de penge kommer Allerøds vej, vurderer borgmesteren.

"Det korte svar er nej. I Vejdirektoratets optik er vi ikke støjramte. De har lavet en opgørelse af de hårdest ramte steder, og der er ikke ét punkt i Allerød med, og det er nok den liste, de kommer til at gå op i i forhold til støjpuljen," siger han.

Fakta

Udover Hillerødmotorvejens udbygning indeholder regeringens udspil også et andet element med stor relevans for allerødborgerne, nemlig færdiggørelsen af et nyt signalsystem på S-banen, der vil gøre det muligt at gøre S-togene automatiserede, som man kender det med metroen i København. Dette vil ifølge Socialdemokratiets udspil "muliggøre flere afgange henover døgnet, flere tog til tiden og en mere fleksibel drift."

Ifølge VVM-undersøgelsen fra Vejdirektoratet vil anlægsperioden for en forlængelse af Hillerødmotorvejen være på fire år.

Hertil er ikke medregnet tid til projektering, ekspropriationer og udbud af projektet.

De ekstra vejbaner bliver etableret på vejens østlige side, altså Lillerød-siden.