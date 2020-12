Borgmesteren var en af de heldige

Jul Palnatoke spejdernes julelotteri blev en stor success i år, trods corona fik de udsolgt og havde nogle rigtig gode lørdage, da de solgte på MD Madsensvej i november. Lotteriet er gennemført for 66. gang, og spejderne har syntes, at det var sjovt at sælge lodsedler "på sikker afstand". Vindernumrene kan du finde på palna.dk. En af de heldige vindere er faktisk Allerøds borgmester Karsten Längerich.

"Tak for gaverne fra vores sponsorer, og for at så mange gerne ville være med til at deltage i julelotteriet i år," siger spejdermor Birgitte Hoff.