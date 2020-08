I dag er der parkeringsplads på en stor del af det område, der skal omdannes til Kulturtorvet. Men om nogle år skal området danne rammen om masser af kulturelle aktiviteter, blandt andet et lokalt folkemøde. Foto: Allan Nørregaard Foto: Kenn Thomsen

Borgmester vil skabe lokalt folkemøde

Allerød - 27. august 2020 kl. 06:02 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at skyde Kulturtorvet godt i gang ønsker Karsten Längerich at etablere et lokalt folkemøde i bymidten.

I sit oplæg til det kommende budget har borgmester Karsten Längerich (V) øremærket 100.000 kroner i henholdsvis 2021 og 2022 til begivenheden »Allerød Folkemøde«.

Folkemødet skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, som løber hen over tre hverdagsaftner med et varieret program, som kan samle byens borgere.

Det skal foregå på det kulturtorv, der i løbet af nogle år skal tone frem på området mellem Allerød Bibliotek og teateret Mungo Park

- Jeg forestiller mig det som en begivenhed, man kan mødes til for at blive lidt klogere på, hvad der foregår i verden, samtidig med at man kan møde sine naboer, siger Karsten Längerich.

Han ser samtidig folkemødet som en vigtig funktion i forhold til at få løbet Kulturtorvet i gang.

- Det handler også om at sørge for, at der kommer kulturelle arrangementer på Kulturtorvet, når det er etableret og at vænne folk til at bruge det, siger han.

Folkemødet skal afvikles første gang i sommeren 2021, og Karsten Längerich (V) forestiller sig, at underholdningen de tre aftner blandt andet kan bestå af foredrag arrangeret af biblioteket, musikalske indslag eller arrangementer, som biografen eller Mungo Park står for.

Det kan også være Lokalhistorisk Forening, der fortæller om lokal historie, events med lokale kunsthåndværkere eller et tema om for eksempel bæredygtighed. Ligesom man kunne forestille politiske debatter om aktuelle emner.

Planen er, at kommunen skal yde tilskuddet på 100.000 kroner til folkemødet de første to år, hvorefter foreningerne selv skal kunne drive det.