Borgmester uddelte priser i bålets skær hos spejderne

Der var fest i bålets skær ved Palnatoke Gruppes hytte på Gl. Amtsvej midt i november. Her havde borgmester Karsten Längerich en hyggelig aften, da han skulle uddele to lederpriser hos Palnatoke Gruppe - Det Danske Spejderkorps.

"Jeg er utrolig glad og stolt over at modtage kommunens lederpris. At være leder for pigerne i byen er utrolig livsbekræftende. At se pigerne vokse i at kunne klare sig selv, få selvtillid og tør prøve ting, de ellers synes er svære eller skræmmende er det hele værd," udtaler Hanne Riber Skov i en pressemeddelelse.