Jørgen Johansen har hele tiden løbet forrest i kampen for en sund økonomi for Allerød Kommune. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester uddeler store gaver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester uddeler store gaver

Allerød - 15. december 2017 kl. 06:09 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver tre mio. kr. årligt til daginstitutionerne, fire mio. kr. årligt til skolerne og tre mio. kr. årligt til plejecentrene.

Således genåbnes budget 2018-2021 for årligt at sætte 10 mio. kr. mere af til at øge normeringen i daginstitutionerne, styrke skolerne og øge normeringen på plejecentrene. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Udspillet kom oprindeligt fra borgmester Jørgen Johansen og bakkes op af partierne bag budgetforliget. Formålet er at styrke kernevelfærden, og forslaget fik grønt lys på Økonomiudvalgets møde i denne uge og er dermed klar til endelig vedtagelse på årets sidste byrådsmøde torsdag 21. december.

Det fremgår af Økonomiudvalgets dagsorden, at det bliver gennem en politisk revurdering af budgetgrundlaget for 2018, at pengene findes. Der skabes finansiering under servicerammen til en tillægsbevilling til dagtilbud, skoler og plejecentre ved at sænke budgettet konkret på udvalgte områder, hvor der har været et mindreforbrug.

Borgmesteren forklarer i oplægget til mødet i Økonomiudvalget:

»Budgetforligspartierne har skabt et råderum i budget 2018-2021 til at tage nogle få udvalgte nye initiativer, til at styrke velfærdsområderne børn, skole og ældre. Initiativerne er således fuldt finansieret indenfor det nuværende budget. Der er fortsat budgetteret med en vis økonomisk opbremsning fra 2019 og frem, gennem mere effektiv drift og nytænkning af kommunens serviceydelser og arbejdsgange. På den måde sikres det, at budgettet også er i balance i de kommende år.«

»Jeg tror, at det er første gang i kommunens historie, at vi efter et valg kan gå ud og sætte yderligere 10 mio. kr. af til kernevelfærd, uden at det går ud over likviditeten,« siger Jørgen Johansen.

Borgmesteren er også glad for den gode økonomi, der er skabt i hans tid som kommunens førstemand, og at den kommer borgerne til gode.

- Vi skal ikke kigge ind i besparelser, og det var også mit mål for fire år siden. Men det har også været benhårdt arbejde og senest på trods af, at det har været et valgår. For fire år siden var situationen helt anderledes, for vi var 30 mio. kr. bagud med hensyn til vedligeholdelser, og året efter måtte vi spare 43 mio. Jeg ville gøre op med yo-yo økonomien, og det synes jeg er lykkedes. Så det er da tilfredsstillende, at det kan udmøntes på denne måde.