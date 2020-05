Borgmester roser udligningsaftale: - Den sikrer stabilitet

- Vi er gået fra oplægget, hvor Allerød stod til at skulle betale 21,5 millioner ekstra til, at vi skal betale to millioner. Med finansieringstilskuddet betyder det, at det går mere eller mindre i nul for Allerød. Det er med til at sikre kommunens økonomi, og det er jeg selvfølgelig tilfreds med. Men jeg er måske endnu mere tilfreds med, at jeg synes, det er en god aftale. Så er det konkrete tal mindre vigtigt, siger Karsten Längerich og uddyber: