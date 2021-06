Borgmester om motorvejsforlængelse: Rigtigt positivt

"At der nu kommer motorvej er en gevinst både sikkerhedsmæssigt og fremkommelighedsmæssigt for Allerøds vedkommmende. Og så rummer aftalen støjafskærmning mod Allerød på den nye motorvej. Det er positivt. Jeg synes, vores ønsker er blevet opfyldt," siger han.

"Jeg ved, at Venstre har kæmpet hårdt for det på Christiansborg. Det er ærgerligt, at det først kommer på det tidspunkt, for det vil betyde et større trafikmæssigt pres på Hillerødmotorvejen," vurderer Karsten Längerich, der til gengæld er glad for en anden del af aftalen.