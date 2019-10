Borgmester Karsten Längerich er frustreret over, at flere partier ikke er med i aftalen om budgettet. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester om mindretalsbudget: »Frustrerende«

Allerød - 11. oktober 2019 kl. 12:40 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom fem partier fredag morgen præsenterede en budgetaftale, betyder det ikke, at der er ro om kommunens budget.

Socialdemokraterne, Konservative og Enhedslisten er ikke med i budgetaftalen, og dermed er der ikke flertal for den aftale, som Venstre, Radikale Venstre, SF, Blovstrød Listen og Vores Allerød er blevet enige om.

- Jeg har ikke noget flertal bag mig, og det er selvfølgelig en frustrerende situation. Jeg håber, at pragmatismen i resten af partierne indfinder sig. Det er en kerne på fem partier, der er med, og det er ikke, fordi vi står to blokke over for hinanden. Der er - undskyld udtrykket - måske nogen, der er kravlet op i et træ og har svært ved at komme ned igen, sagde borgmester Karsten Längerich på pressemødet fredag morgen.

Han mener, at den eneste måde, man kunne have fået flere ting med i budgettet, var ved at hæve skatten. Karsten Längerich håber, at de partier, der står uden for aftalen, alligevel vil stemme for den.

- Venstre har også været i situationer, hvor vi ikke har været en del af budgettet men alligevel har stemt for, for det gør ansvarlige partier. Det er ikke et budget, der er ekskluderende, og derfor håber jeg, at partierne som minimum ikke stemmer imod aftalen, sagde Karsten Längerich.

Den 5. november skal budgettet til afstemning i byrådssalen. Er der ikke flertal for det forlig, som de fem partier, har indgået, bliver borgmesterens budgetoplæg, som allerede er blevet førstebehandlet, vedtaget. Men det budget indeholder ifølge borgmesteren flere besparelser end forliget.

Om Konservative og Socialdemokratiet har tænkt sig at stemme for, ved partierne endnu ikke.

- Vi har ikke afklaret det endnu. Vi har et møde på søndag, hvor vi afklarer det, men jeg tvivler på, at vi stemmer for, sagde Axel Nielsen fra Konservative.

Mike Dam Larsen, viceborgmester fra Socialdemokratiet, oplyser, at partiet ikke har taget stilling til, hvad det stemmer endnu.

- Vi vil være med til at have et velfungerende budget, og vi må se på, om det er den bedste mulighed at stemme for. Vi vil i hvert fald sørge for, at Allerød kommune har et velfungerende budget, siger Miki Dam Larsen til Frederiksborg Amts Avis.

