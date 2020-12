Se billedserie Allerød Kommune har sendt et forvarsel om påbud til asfaltproducenten Pankas om at indskrænke driften på grund af lugtgener. Det er en retfærdig konsekvens, mener borgmester Karsten Längerich. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester om Pankas-påbud: En fair konsekvens

Allerød - 03. december 2020
Af Martin Stokkebro Moestrup

Allerød Kommune har sendt et forvarsel om et påbud til virksomheden Pankas A/S om at indskrænke sin driftstid på asfaltfabrikken i erhvervsområdet Farremosen til hverdage fra klokken 8-12:00, fordi virksomheden ikke overholder kravene i sin egen miljøgodkendelse.

Og det er et retfærdigt skridt at tage over for virksomheden, hvis lugtgener har medført hundredvis af klager fra allerødborgere til kommunen, mener borgmester Karsten Längerich (V).

"Det er sjældent, man går så langt som det her, men jeg synes, at det er en fair konsekvens. Der har været dialog med virksomheden, og de har flere gange fået at vide, at de skal reducere lugtgenerne.

Vi vil gerne sende et signal om, at vi tager det her alvorligt, og at virksomheden skal overholde de miljøkrav, der er. Det gør den ikke, derfor kommer forvarslen om påbuddet", siger borgmesteren.

"Vi handler proportionalt" Karsten Längerich påbeder sig herefter at besvare Allerød Nyts resterende spørgsmål skriftligt efter først at have været i dialog med kommunens administration og advokat.

"Når I indskrænker driftstiden fra 8-12:00 i hverdage, siger I så ikke samtidig, at det er okay, at Pankas overskrider kravene i miljøgodkendelsen mellem klokken 8 og 12 i hverdagene?"

"I og med at virksomheden har fået varsler om påbud, betyder det, at de ikke overholder deres miljøgodkendelse. Kommunen handler som myndighed proportionalt, og kommunen vurderer ikke, at det er proportionalt at nedlægge et forbud på nuværende tidspunkt. Det vores advokat enig med os i", lyder det i det skriftlige svar, som borgmesteren vender tilbage med.

Der er tale om et "forvarsel" om et påbud, fordi Pankas har fået 14 dage til at kommentere sagen, inden den endelige beslutning om påbud træffes.

Når påbuddet træder i kraft, har virksomheden frem til 1. april til at dokumentere, at man overholder kravene i miljøgodkendelsen.

"Hvad sker der efter de 14 dage og frem til 1. april?

"Det er virksomhedens ansvar at finde ud af, hvilke foranstaltninger, der skal til, for at de kan overholde deres miljøgodkendelse," skriver borgmesteren.

"Hvad sker der, hvis Pankas ikke overholder kravene i miljøgodkendelsen efter 1. april?

"Kommunen har fortsat en god dialog med Pankas og forventer, at lugtproblematikken bliver løst. Hvad der kommer til at ske efter den 1. april afhænger af de konkrete omstændigheder, men der kan evt. blive tale om indskærpelse af det meddelte påbud, nye påbud, forbud mod fortsat drift eller en anmeldelse af virksomheden til politiet.

Den vurdering vil kommunen tage i samråd med kommunens advokat", skriver borgmesteren i sit svar.

"Hvorfor ikke politianmelde virksomheden med det samme?"

"En politianmeldelse skaber ikke i sig selv en ændring af forholdene. Kommunen er myndighed og skal agere proportionalt - dvs. følge miljølovgivningens trin for at sikre, at virksomheden producerer lovligt.

En politianmeldelse kan blive en realitet senere i forløbet", svarer borgmesteren.

Baggrund for påbuddet Forvarslet giver Pankas mulighed for inden for 14 dage fra den 3. december af "at kommentere sagens faktiske oplysninger, inden der træffes endelig afgørelse om meddelelse af påbud", som kommunen formulerer det i en pressemeddelelse.

Det er lugtgenerne fra asfaltfabrikken, der er årsag til forvarslet om påbud, som Allerød Kommune har sendt i samråd med kommunens advokat. Forvarslet om påbud er næste skridt efter den indskærpelse om at overholde vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse, som kommunen sendte til Pankas den 12. oktober i år.

Overholder ikke miljøgodkendelse Det er netop kravene i miljøgodkendelsen, der er kernen i sagen.

Pankas må udlede en maksværdi på fem lugtenheder per kubikmeter. Det havde man i forbindelse med indskærpelsen i oktober dokumentation på, at virksomheden ikke havde overholdt, når det gjaldt det såkaldte faste afkast - lugten fra Pankas' skorsten. Man havde dog ikke dokumentation på, om virksomheden overholdt kravene, når det gjaldt de diffuse lugtkilder, der blandt andet kan være den lugt, der opstår, når asfalten læsses af og på.

Det har man nu, og tallene viser, at Pankas heller ikke overholder miljøkravene, når det gælder de diffuse kilder. Desuden viser en ny rapport, som blev lavet efter indskærpelsen, at Pankas fortsat ikke overholder kravene for det faste afkast. Der er således nu to nye rapporter, der viser, at Pankas ikke overholder miljøkravene, og det er på den baggrund, at kommunen giver forvarslet om påbud.

Trænet lugtpanel Ifølge Allerød Kommune er rapporten om de diffuse lugtkilder lavet af Teknologisk Institut og baseret på observationer foretaget af "trænet personale i et lugtpanel, som har en lugtesans svarende til et gennemsnit af befolkningen", som kommunen formulerer det. Observationerne er foretaget over tre dage, og "rapporten konstaterer periodevis sikker lugt og kraftig lugt, når der er drift på virksomheden i afstande ud til ca. 700 m fra virksomheden," skriver kommunen endvidere.

Frist til 1. april I praksis har Allerød Kommune sendt to forvarsler om påbud til Pankas - et omhandlede det faste afkast og et omhandlende de diffuse lugtkilder. For begge påbuds tilfælde gælder det, at virksomheden har fået frist til 1. marts "til fysisk etablering af afhjælpende foranstaltninger" og til 1. april til at dokumentere, at man overholder vilkårene i miljøgodkendelsen. Allerød Nyt har været i kontakt med Pankas, men virksomheden har ikke ønsket at udtale sig til avisen.