Borgmester mister flertal for nyt budget

Det står klart, efter at Socialdemokratiet tirsdag aften valgte at forlade budgetforhandlingerne. Tidligere på ugen valgte også Enhedslisten og Konservative at opgive at nå til enighed om budgettet for 2020.

De fortsætter:

- Vi står nu i en situation, hvor borgmesteren ikke har flertal for sit budgetoplæg, og hvor rammerne for kommunens økonomi næste år er usikre. Det er uholdbart og utrygt for både kommunens ansatte og borgere. Da vi indgik konstitueringsaftalen med bl.a. Venstre var vi enige om: " ... at det vigtigste mål for det kommende Byråd, er at styrke kernevelfærden samt at der skal gøres et permanent løft i normeringerne". Det kan vi ikke tillade os at glemme. Socialdemokratiet har ikke ændret holdning, og vi er villige til at prioritere kernevelfærden, selv om det indebærer, at vi må prioritere andre opgaver ned eller hæve skatten en kende. I vores budgetoplæg hæver vi grundskylden med én promille, hvormed vi kan reducere velfærdsbesparelserne markant og igangsætte en grøn byudvikling i Lillerød, Lynge og Blovstrød«, skriver de to socialdemokrater videre.