Borgmester kendte ikke til betinget købsaftale

Allerød - 07. juni 2018 kl. 05:24 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Karstens Längerichs (V) holdninger er blevet en efterspurgt vare, siden det i mandags kom frem, at købet af den grund, som SCT Transport vil bygge på i Farremosen, blot er betinget og afhænger af, at virksomheden opnår miljøgodkendelse inden den 31. december i år.

Både almindelige, engagerede borgere og borgergruppen »En grøn kommune går i sort«s talsmand, Thomas Frisch, efterlyser en reaktion på de nye oplysninger fra borgmesteren.

For sidstnævnte medfører oplysningerne foreløbig tre essentielle spørgsmål, som han har sendt i et brev til Karsten Längerich:

Var Allerød Kommune vidende om, at SCT ikke endeligt har købt et større areal af Lunatrans A/S, og derfor også vidende om at et eventuelt kommende sagsanlæg ikke var nogen reel trussel mod kommunen?

Har Allerød Kommune på nogen måde givet et forhåndstilsagn til SCT, som derved berettiger dem til et større erstatningskrav mod kommunen?

Hvad er det, som koncerndirektør Henning Christiansen fra SCT mener, vi som offentlighed ikke har interesse i?

På opfordring svarer borgmester Karsten Längerich her på borgergruppens spørgsmål. Og ifølge svarene vidste han ikke, at SCT ikke endeligt har købt arealet på Farremosen.

»Jeg er ikke vidende om det«, lyder svaret, der suppleres med:

»Og jeg ved ikke, hvad andre i byrådet har vidst«.

På spørgsmålet om hvorvidt Allerød Kommune har givet et forhåndstilsagn til SCT, svarer Karsten Längerich følgende:

»Det kan jeg helt ærlig ikke svare på, da det altid vil være en konkret juridisk vurdering, om der er givet et bindende forhåndstilsagn. Og så er det jo sådan, at en virksomhed godt juridisk kan have en berettiget forventning om at kunne etablere sig, når de holder sig inden for de rammer, som en nyligt vedtaget lokalplan angiver«.

Endelig spørger borgergruppen til, hvad det er, SCT ikke vil have, at borgerne skal vide. Men det spørgsmål ønsker borgmesteren ikke at svare på.

»Det spørgsmål synes jeg, det er mere oplagt at stile til koncerndirektør Henning Christiansen og ikke mig«, lyder det kortfattede svar.

