Nuværende borgmester Jørgen Johansen (K) foreslår allerede nu at fordele de 10 millioner kroner til kernevelfærd, som forligspartierne bag den kommende borgmester er blevet enige om.

Borgmester indkalder til gavemøde for 10 millioner kroner

Allerød - 01. december 2017 kl. 05:51 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konstitueringspartierne i det kommende byråd vil styrke velfærden med 10 millioner kroner. Men den nuværende borgmester synes ikke, der er grund til at vente. Han har derfor indkaldt budgetforligspartierne til møde fredag morgen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fredag morgen vil samtlige partier bag budgettet for 2018 deltage i et møde, hvor man skal beslutte, om man er parat til at afsætte 10 millioner kroner til at styrke velfærden i kommunen. Det oplyser borgmester Jørgen Johansen (K), der har indkaldt budgetforligspartierne, det vil sige Konservative, Venstre, Nye Borgerlige, Blovstrødlisten, Alternativet og John Køhler, til mødet.

Initiativet kommer efter, at konstitueringspartierne bag den kommende borgmester, Karsten Längerich (V), det vil sige Venstre, Socialdemokratiet, SF, Vores Allerød, Blovstrødlisten og Radikale, i deres konstitueringsaftale er blevet enige om, at det vigtigste mål for det kommende byråd er at styrke velfærden. Der skal være bedre normeringer og bedre forhold for børn, unge og ældre. I den forbindelse har Karsten Längerich udtalt, at konstitueringspartierne vil øge midlerne til kernevelfærd med 10 millioner kroner.

Med mødet er borgmesteren dog på vej til at overhale den agenda.

- Jeg tænkte: Lad være med at vente til 2019, når vi kan gøre det med det samme. Deres argumentation er, at økonomien er der. Og det er jo rigtigt, hvis man tænker, at servicerammen skal ses over et helt år i stedet for den måde, man normalt kigger på driften, siger Jørgen Johansen.

Han uddyber:

- Kigger man efter i regnskabet, når det er færdigt, har der historisk været luft i servicerammen. Og det er der, de kigger ind i deres konstitueringsaftale. Hvis de vil det fremadrettet, og når der er flertal, hvorfor så ikke få gavn af det med det samme?

Med til mødet kommer borgmesteren med sit eget forslag til fordelingen af de 10 millioner kroner. Han foreslår, at man øger normeringerne ved at uddele tre millioner kroner til daginstitutioner, fire millioner kroner til skoler og tre millioner kroner til plejecentre.

Ifølge borgmesteren kan beslutningen tages på økonomiudvalget den 12. december og det efterfølgende byrådsmøde den 21. december.

Der er flere grunde til, at borgmesteren ønsker en aftale i hus allerede nu.

- Det er også en anerkendelse af, at vores økonomi er god. Der er ingen grund til at vente et år på det. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen vil stemme imod. Jeg vil blive meget skuffet, hvis vi ikke her kan samarbejde. Det er den ånd, det er sendt af sted med. Så alle får æren af det. Det ville ikke være fair, hvis man ventede et år. Der er en del, der ikke er med i byrådet næste år, som har skabet fundamentet for at kunne arbejde på den måde med at kigge på regnskabet som en helhed, siger Jørgen Johansen.

Tager man beslutningen nu, vil den kommende borgmester ikke være med til at tage den.

- Han har været med til budgetforhandlinger som formand (for Allerød Venstre -red.), så mon ikke han er med på sidelinjen, siger Jørgen Johansen.