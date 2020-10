Se billedserie Antallet af coronasmittede har i nogle uger placeret Allerød højt på listen over kommuner med flest coronasmittede. Det ser dog nu ud til, at smittetallet har toppet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester håber på fortsat faldende smittetal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester håber på fortsat faldende smittetal

Allerød Kommune har længe ligget højt på listen over kommuner med flest coronasmittede. Antallet af smittede har dog de seneste dage været på nedadgående, og borgmester Karsten Längerich (V) håber, det fortsætter.

Allerød - 08. oktober 2020 kl. 05:34 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

De sidste syv dage har der ifølge den nyeste opgørelse fra Statens Serum Institut været 14 tilfælde af coronasmitte i Allerød Kommune. Det svarer til 55 smittede per 100.000 indbyggere og placerer kommunen som nummer 29 i opgørelsen over danske kommuner med flest smittede.

Smitten toppede indtil videre i Allerød i uge 39, da der var 33 smittetilfælde svarende til 129 smittede per 100.000 indbyggere og en niendeplads i landsopgørelsen.

Smittetallene er hele tiden blevet fulgt nøje på rådhuset og fik i sidste uge borgmester Karsten Längerich til at sende brev ud til alle borgere i Allerød og minde om at huske håndsprit og afstand.

- For tre uger siden var vi en kommune med den laveste smitte på hele Sjælland, og så er det lige pludselig gået stærkt. Det viser også bare, at det bare er én borger, én begivenhed eller én familie, der bliver smittet, og så går det relativt hurtigt, siger Karsten Längerich og fortsætter:

Ligger stadig højt - Vi ligger stadig højt, men det ser ud til, det har toppet, og det er lidt på vej nedad nu. Vi har selvfølgelig opmærksomhed på det hele vejen rundt, og derfor sendte jeg også et brev ud til alle borgere i sidste uge for at minde om, at vi skal huske at passe på hinanden, siger Karsten Längerich, som i denne uge også har holdt virtuelle møder med elevråd på både gymnasiet og kommunens folkeskoler.

- Jeg har haft en drøftelse med de unge om, hvad de mener, der skal til for at bevare fokus på det her. De er også opmærksomme på det, men som der var en, der meget klogt sagde, så er det noget, man engang i mellem glemmer i hverdagen. Jeg tror, det er noget, der gælder både børn og voksne, at vi rigtig gerne vil tage hensyn og passe på hinanden, men det kræver bare rigtig meget at omlægge vaner, siger borgmesteren.

Flere skoler ramt Siden starten af september har Allerød Kommune konstateret otte smittetilfælde på skoler og dagtilbud. Der har været smittetilfælde i Lynge, i Lillerød og i Skovvang-kvarteret.

- Seneste smittetilfælde er sket den 30. september, og en del af disse børn er begyndt at vende tilbage, siger Karsten Längerich med henvisning til, at de nære kontakter til de smittede er blevet sendt hjem og skal teste negativ to gange for corona, før de kan vende tilbage til skolen eller børnehaven.

- Der er ikke konstateret yderligere smitte i hvert enkelt af de konkrete smittetilfælde. Det vil sige, at hjemsendelserne og smitteopsporingen ikke har betydet flere smittede. Det er således lykkedes at inddæmme smitten, oplyser borgmesteren.

Foreløbig er kommunens plejehjem gået fri i denne omgang, og det glæder borgmesteren.

- Det er jo et af de steder, vi virkelig passer på. Der er indført besøgsrestriktioner på alle plejehjem i kommunen. Besøgsrestriktionerne er ikke lige så omfangsrige som i foråret. Besøg kan fortsat foregå udendørs, mens besøg på indendørsarealer kun kan ske med én udvalgt pårørende for hver beboer, siger Karsten Längerich og tilføjer, at der er lavet gulve og varme i de udendørs besøgstelte.

En anderledes jul Også handelslivet i Allerød er opmærksomme på de høje smittetal og fortsætter med at sørge for, at spritdispenserne er fyldt op, og der ikke er for mange kunder i butikkerne ad gangen.

- Butikkerne gør alt, hvad de kan, så vi alle sammen kan være sikre i bymidten. Det er vigtigt, vi passer på hinanden, så vi fortsat har en åben bymidte og ikke ender i den situation, vi havde i starten af året, siger citymanager Susanne Karlsson.

Formanden for handelsstandsforeningen, Lene Krogh, oplever også, at butikkerne har stor opmærksomhed på gode forholdsregler.

- Vi er lige så opmærksomme på det, som vi hele tiden har været. Derudover har vi jo aflyst alle arrangementer, så vi ikke får samlet for mange mennesker på et sted. Det eneste, der har været hen over sommeren, har været musik i gaden, siger hun, mens Susanne Karlsson supplerer:

- Vi har måtte tænke nye veje, så i stedet for at holde open by night, hvor mange mennesker samles, har haft musik i gaden hele sommeren, så vi har sørget for en god stemning i bymidten i en tid, hvor der kan være udfordringer qua corona og alle de begrænsninger, det medfører.

Ifølge citymanageren har Allerøds borgere været gode til at bakke op om de lokale butikker og hjælpe dem igennem den svære tid, og selvom både halloween og jul bliver anderledes, end det plejer, håber Susanne Karlsson, at opbakningen vil fortsætte.

- Jeg håber, kunderne vil fortsætte med også at komme i butikkerne i den lidt mørkere tid, vi rammer nu, hvor vi både skal tænke på julehandlen, Black Friday og de andre ting, der plejer at være, siger hun.