Allerød-borgmester Karsten Längerich vil nu også have en plads i regionsrådet for Region Hovedstaden. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester bliver kandidat til regionen

Karsten Längerich går nu efter at blive valgt til regionsrådet for Region Hovedstaden udover at blive genvalgt som borgmester

Allerød - 02. juni 2021 kl. 06:57 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Samarbejdet mellem region og kommuner skal blive bedre på sundhedsområdet, mener Allerøds borgmester Karsten Längerich (V), der nu annoncerer, at han vil stille op til efterårets regionsrådsvalg. Det gør han efter, ifølge eget udsagn, at have siddet til møder med andre borgmestre og diskuteret samspil i det nære sundhedsvæsen, og simpelthen savnet energi i diskussionerne. Men kommunerne overtager flere og flere opgaver på sundhedsområdet, og derfor er det presserende, at der kommer ordentlige aftaler på plads, siger han.

"Jeg kan bidrage med at have både det kommunale og regionale perspektiv i forhold til, hvad det er for aftaler, der skal laves mellem kommunerne og regionen for, at det kan blive bedre," siger han til Allerød Nyt som motivation for sit kandidatur og fortsætter:

"Liggetiden på hospitalerne er blevet reduceret. Det er kun en god ide, hvis læger og kommuner er i stand til at overtage behandlingen af patienterne, efter de er udskrevet. De aftaler er slet ikke på plads. Det er en rigtig rigtig god ide at behandle borgerne så tæt på eget hjem som muligt. Det tror jeg, alle er enige om. Men at gå fra den position til at det kan gennemføres i praksis, uden at der går kassetænkning i det. Det er ikke på plads. Det resulterer i, at borgere bliver klemt mellem store aktører, der ikke kan finde ud af at samarbejde," siger Karsten Längerich.

Har du eksempler på borgere, der bliver klemt?

"Vi har mange eksempler i kommunen på borgere, der bliver udskrevet fra hospitalerne, men ender med at ryge tilbage igen, fordi kommunen eller egen læge ikke er i stand til at behandle dem. Hvis man udskriver per automatik og tror, at kommuner og praktiserende læger kan behandle, så går det galt nogle gange. Det har vi en del tilfælde på," siger han.

Én stor prioritering Når kommunal- og regionsvalget er overstået den 16. november i år, er det dermed Karsten Längerichs mål både at stå som genvalgt borgmester og nyvalgt regionsrådsmedlem.

Har du tid til det?



"Ja, det skal jeg have tid til. Det bliver en prioritering af arbejdsliv og privatliv. Det job, jeg har, har en meget elastisk tidsmængde, og borgmesterjobbet er i forvejen én stor prioritering. Andre borgmestre prioriterer at sidde i forskellige KL-udvalg eller bestyrelser. Jeg sidder kun i de bestyrelser, der vedrører Allerød Kommune. Så jeg har afklaret, også på hjemmefronten, at jeg kan begge dele, og jeg tror, at jeg bliver en bedre borgmester af at have styr på, hvad der sker i regionen," siger Karsten Längerich.