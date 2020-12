Borgmester Karsten Langerich er ikke klar til at give Pankas dispensation til at forhøje virksomhedens skorsten med fem meter. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester afviser foreslag om højere skorsten

Allerød - 23. december 2020 kl. 13:21 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

En midlertidig forøgning af skorstenens højde på fem meter, et nyt rensningsanlæg med et aktivt kulfilter til at rense lugten, og en overdækning af transportbåndet.

Det er de primære tiltag, som asfaltproducenten Pankas foreslår for at reducere lugtgenerne fra fabrikken i erhvervsområdet Farremosen. Tiltagene vil kunne stå klar 1. juli, og dokumentation af overholdelse af vilkårene i miljøgodkendelsen vil være klar 1. august.

Det fremgår af den aktindsigt, som Allerød Nyt har fået i svaret fra Pankas på forvarslingen af de to påbud, som Allerød Kommune sendte til asfaltvirksomheden i starten af december. Svaret læner sig i høj grad op af en rapport fra virksomhedens "eksterne lugtrådgiver" Force Technology, som Pankas har fået lavet. Pankas beskriver selv Force Technology som "en af Danmarks absolut førende rådgivere" på området.

Baseret på Force Technology's rapport foreslår Pankas konkret at forhøje skorstenen med fem meter midlertidigt i perioden frem til, at rensningsanlægget står klar. Det vil nemlig forventeligt, ifølge Pankas, kunne reducere antallet af lugtenheder fra skorstenen, som i øjeblikket er over det tilladte i virksomhedens miljøgodkendelse.

Men en fem meter højere skorsten kræver en dispensation fra lokalplanen for området, og den vil borgmester Karsten Längerich umiddelbart ikke give.

"Skorstenen skal ikke være højere, hverken på kort sigt eller lang sigt. Jeg tror alle, både virksomheden og kommunen, er enige om, at det ikke er skorstenen, der er lugtkilden, det er de diffuse kilder, der er problemet", siger han.

Inddæmning af transportbånd

Derfor er han også positiv over for en inddæmning af transportbåndet (som Pankas kalder "optrækkerbanen"), fordi det netop anses, også af Force Technology, som den formentlig væsentligste diffuse lugtkilde. En inddæmning, der konkret vil tage form af en "indkapslingskonstruktion" ifølge Pankas, vil også øge højden på transportbåndet og dermed formentlig også kræve dispensation fra lokalplanen. Men en sådan dispensation er Karsten Längerich altså mere positiv over for.

"Min holdning er, at vi bør være åbne for foranstaltninger, der er med til at mindske lugtgenerne. Derfor kan jeg godt være med til at hæve transportbåndet til over 20 meter", siger han.

Borgmesteren understreger dog, at der ikke vil blive taget beslutning om ændring af lokalplanen på det ekstraordinære byrådsmøde den 30. december, hvor Pankas' svar skal diskuteres.

Så er der fristen. I forvarslingen om de to påbud gav Allerød Kommune Pankas frist til 1. marts til fysisk etablering af foranstaltninger, der kunne reducere lugten samt til 1. april til dokumentation af, at vilkårene overholdes. Nu beder Pankas altså om frister til henholdsvis 1. juli og 1. august. Her meddeler borgmesteren, at han ikke ønsker at kommentere på spørgsmålet om en eventuel fristforlængelse, før byrådet er blevet informeret.

"Jeg vil ikke inden byrådsmødet, tilkende give min holdning - og argumentationen for denne - til hvilket påbud virksomheden skal have. Det kræver en byrådsbehandling," meddeler Karsten Längerich.

I en pressemeddelelse, som Allerød Nyt modtog få minutter før deadline, skriver kommunen derudover følgende:

"Byrådet skal den 30. december 2020 tage stilling til sagen. De endelige afgørelser vil blive meddelt virksomheden umiddelbart efter byrådsmødet."