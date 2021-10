Allerød Kommune gør ikke nok for de unge, mener borgmester Karsten Längerich. Han vil sammen med de øvrige partier bag næste års budget inddrage de unge, så de selv kan være med at bestemme, hvilke tiltag de har behov for. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Borgmester: Vi gør ikke nok for de unge

Karsten Längerich mener, at Allerød Kommune gør for lidt for de unge, derfor har partierne bag det nye budget fokus på det, og vil allerede gøre noget ved det til næste år

Allerød - 07. oktober 2021 kl. 11:17 Af erhvervspraktikant Laura Bruun Harder Kontakt redaktionen

Ungdomspolitik Allerød Nyt mødte Karsten Längerich (V), borgmester i Allerød Kommune, til en snak om ungdomspolitik. Allerød Kommune har ingen specifik ungdomspolitik, og borgmesteren mener selv at Allerød Kommune gør for lidt for de unge, og han kunne godt tænke sig, at de gjorde noget mere.

"Vi gør ikke ret meget for unge, det vil jeg gerne tage på min kappe, og jeg synes godt, at vi kan gøre mere for de unge," siger Karsten Längerich.

I næste års budget for Allerød Kommune, som er ved at blive vedtaget, og som 15 ud af 21 byrådsmedlemmer står bag, indikerer forligspartierne (V, S, SF, R og Vores Allerød), at der skal være mere fokus på de unge. Politikerne planlægger, at Allerød Kommune gør noget ved det allerede i foråret 2022.

Vil lytte mere til de unge "Vi vil gerne inddrage de unge mere i de demokratiske processer i kommunen og vil udarbejde en plan for dette samarbejde med de unge, således at vi får præciseret, om det skal være i form af et ungeråd eller ungepaneler," står der i budgetforligsteksten.

Borgmesteren giver også udtryk for, at det er svært at vide, hvad der er behov for, fordi unge er meget fokuserede på deres eget liv med skole, idræt, kammerater osv.

"Det vi gerne vil gøre, er at tale med de unge og finde ud af, hvordan vi skal gøre det her, og finde ud af hvad der er behov for. Der skal jo også være en efterspørgsel, på det vi laver," siger Karsten Längerich.