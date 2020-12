Foto: Kenn Thomsen

Borgmester: Skolerne får en stor opgave

Hjemmeundervisning kommer til at gøre ondt på børnene, forventer borgmester Karsten Längerich, der opfordrer til, at man må hygge mere derhjemme.

Allerød - 07. december 2020

Der bliver ikke tale om en tidlig juleferie for de ældste folkeskoleelever, der nu bliver sendt hjem. Her står den på undervisning gennem skærmen, og det glæder de sig nok ikke til at opleve igen. Borgmester Karsten Längerich (V) har selv børn, der bliver ramt af den nye delvise nedlukning i 38 af landets kommuner, og de jubler langtfra.

- Vi har selv tre hjemme hos os, og når de får at vide, at der er hjemmeundervisning, så bliver de kede af det. Skolerne får en meget stor opgave med at finde ud af, hvordan det skal organiseres, men som udgangspunkt er der ikke noget nyt. De har prøvet det før, siger borgmesteren.

Det er fra femte klasse og op, at eleverne sendes hjem, mens de yngste fortsat kan gå i skole, ligesom dagtilbud kører videre som nu. Heller ikke plejehjem i Allerød forventes at blive påvirket af nye restriktioner.

Til gengæld lukker de indendørs kultur- idræts- og fritidstilbud, og Karsten Längerich forventer, at man som udgangspunkt ikke vil kunne møde fysisk frem i borgerservice fra på onsdag. Man kan dog fortsat ringe og skrive, og kritiske møder gennemføres.

- Alle kommunale ansatte skal jo arbejde videre, men vi skal sørge for, at flest muligt arbejder hjemme, så kun de kritiske funktioner møder op, siger borgmesteren.

Læg december om Allerød Kommune er med 52 smittetilfælde over de seneste syv dage ikke blandt de kommuner, der er allerhårdest ramt. Karsten Längerich har dog forståelse for, at den alligevel er omfattet af de nye restriktioner, der også betyder, at kulturhuse, teatre og biografer med videre må lukke.

- Vi ligger stadig med nogle af de laveste tal af de 38 kommuner, men alle vores nabokommuner har mere smitte, så det er naturligt at Allerød omfattes. Vi skal gøre det, der skal til for at reducere smitten, siger han.

Han opfordrer til, at man tænker ud af boksen og ud i naturen for at erstatte de vanlige juleoplevelser med mere coronavenlige aktiviteter.

- Opfordringen er at man skal passe på og holde sig fra store forsamlinger, men omvendt er der jo også masser af ting, man godt kan foretage sig i Allerød. Der er masser natur - jeg har aldrig set så mange i skovene, der går, cykler eller rider. Og så må man lægge december om og julehygge mere derhjemme, siger han.