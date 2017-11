- Jeg respekterer flertallets beslutning, og det betyder, at jeg arbejder positivt for at realisere lokalplanen og de virksomheder, der lovligt flytter ind, siger Jørgen Johansen. Foto: Thomas Olsen

Borgmester: Jeg arbejder positivt for at realisere lokalplanen

Allerød - 18. november 2017 kl. 14:09 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag morgen besluttede et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Nye Borgerlige, Alternativet, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og John Køhler (Borgerlig Velfærd) ikke at nedlægge et § 14-forbud for asfaltvirksomheden Pankas. Konservative og Blovstrødlisten stemte imod.

I en fælles pressemeddelelse, som borgmester Jørgen Johansen (K) og viceborgmester Miki Dam Larsen (S), der altså befinder sig i hver sin lejr, efterfølgende har sendt ud, fortæller de om, hvordan de mener, Allerød nu kan komme videre.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg talte for et § 14-forbud. Det gjorde jeg, fordi så mange borgere var bekymrede. Derfor har jeg fra starten ønsket dialog, og vi har af samme grund holdt to velbesøgte borgermøder og svaret på utallige spørgsmål på hjemmesiden. For mig ville et § 14-forbud give tid til at planlægge, at Farremosen kun var til transportvirksomheder, som jeg hellere så flyttede ind. Men jeg respekterer flertallets beslutning, og det betyder, at jeg arbejder positivt for at realisere lokalplanen og de virksomheder, der lovligt flytter ind, siger Jørgen Johansen.

Miki Dam Larsen tilføjer:

- Det er heller ikke en hemmelighed, at jeg også synes, det har været en svær beslutning, men jeg har lagt vægt på, at vælgerne skal kende udfaldet af sagen før valget, og at der skal være så stor åbenhed om baggrunden som muligt. Vi har alle brug for at komme videre i denne sag, og vi har intet grundlag for at mistænke Pankas for ikke at leve op til det de gældende krav. Ifølge forvaltningens og advokatens grundige redegørelser kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved plangrundlagets lovlighed.

- Advokatens undersøgelser påpeger desuden, at Allerød Kommune ikke kunne undlade at udlægge arealet til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Området er i overensstemmelse med statslige direktiver udlagt til virksomheder af denne type. At nedlægge et § 14-forbud ville derfor være udsigtsløst. Men vi anerkender selvfølgelig bekymringerne fra Farremosens naboer om miljøkonsekvenserne og vil gennem miljøgodkendelsen og med et skarpt løbende tilsyn arbejde for, at de ikke opstår.

Afslutningsvis bemærker de to, at de er enige om, at alle i byrådet uanset partifarve arbejder for, at Allerød fortsat skal være en attraktiv kommune at bo og arbejde i.

Med byrådets beslutning fredag morgen kan Pankas umiddelbart fortsætte etableringen af et asfaltværk i overensstemmelse med gældende regler. Kommunen er miljømyndighed og skal sikre, at virksomheder lever op til alle miljøkrav. Næste skridt er, at kommunen afslutter klagebehandlingen af VVM-screeningen og derefter træffer afgørelse om miljøgodkendelse og byggetilladelse, som Pankas har søgt om.

Det oplyses desuden, at notater fra kommunens advokat vil blive offentliggjort i størst muligt omfang. Undtagelsen er de dele, der kan skade kommunen i tilfælde af sagsanlæg.