De første bygninger er begyndt at skyde op på Farremosen, her DHLs lagerhotel for Novo Nordisk. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Erhvervsområde skal være så lempeligt som muligt for naboerne

- Jeg synes, det er hårdt at vide, at der er en masse borgere, som ikke ønsker det erhvervsområde. Især de borgere, der bor lige ved siden af. Der håber jeg virkelig, at vi kan gøre, hvad vi kan for at gøre det så lempeligt som muligt for dem, siger Karsten Längerich om det kommende erhvervsområde ved Farremosen, der både tæller asfaltfabrik, betonknusningsfabrik og affaldssortering.