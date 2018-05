Der er ikke begået fejl i VVM-screeningen i forbindelse med godkendelsen af Bøgeholm Allé, der skal være adgangsvej til erhvervsområdet ved Farremosen, konkluderer borgmester Karsten Längerich. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Der er ingen fejl i VVM-screening

Allerød - 23. maj 2018

Allerød: Som et udspring af debatten om fejl i VVM-screeningen af Bøgeholm Allé ved erhvervsområdet Farremosen, har borgmester Karsten Längerich rådført sig med forvaltningen for at finde ud af, om det er tilfældet. Svaret får nu borgmesteren til at konkludere, at screeningen kunne være foretaget på en anden måde, men at der ikke er nogen fejl i den. Det skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

»En VVM-screening skal afdække, hvorvidt der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering af projektet. Udgangspunktet er eksisterende og tilgængelig viden om det konkrete projekt og det aktuelle område, som projektet vil påvirke. Miljøpåvirkningen kan belyses på mange forskellige måder og på forskelligt detailniveau, som borgeren rigtigt påpeger. I denne VVM screeningen er der taget udgangspunkt i årsdøgnstrafikken for området og for de tilstødende veje. Årsdøgntrafikken giver et generelt godt billede af forholdene mellem trafikmængderne fra området og den andel, det udgør af trafikken på Nymøllevej, Hillerødmotorvejen med videre og dermed den ændring af miljøtilstanden, vejens trafik vil medføre«, lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

I meddelelsen fra kommunen står desuden, at det af VVM-screeningen fremgår, at trafikken fra Bøgeholm Alle vil udgøre under 10 procent af den eksisterende trafik på Nymøllevej ud for Bøgeholm Alle og cirka en procent af trafikmængderne på Hillerødmotorvejen. Det er beskrevet, at trafikken til erhvervsområdet vil have en markant større andel tunge køretøjer (over 50 procent). Så den tunge trafik på strækningen mellem Bøgeholm Alle og motorvejen vil blive mere end fordoblet.

Til gengæld vil erhvervstrafikken optræde jævnt fordelt over arbejdsdagen, og dermed udgøre en mindre andel af trafikken i spidsbelastningstimerne morgen og eftermiddag, som er domineret af personbiler, der pendler.

»I VVM-screeningen er vejens forventede påvirkninger beskrevet, og det er overordnet vurderet, at trafikmængderne fra Bøgeholm Alle vil være af mindre betydning i forhold til de nuværende trafikmængder og de generelt forventede årlige stigninger i trafikmængderne. Der er ingen forventning om, at VVM-screeningen ville være nået til et andet resultat på baggrund af en detaljeret vejkapacitetsberegning. Vejanlægget er godkendt efter vejloven og privatvejloven. Det kan supplerende oplyses, at klagefristen for afgørelsen er udløbet og der ikke indkom klager over afgørelsen, inden fristens udløb«, skriver Allerød Kommune.

- Der er altså ikke begået fejl, men screeningen kunne være foretaget på en anden måde, siger borgmester Karsten Längerich.

