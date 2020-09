Borgmester: Dæmpegård skal bevares

Samtidig med at den nye forening Dæmpegårds Venner er i gang med at etablere sig, har borgmester Karsten Längerich (V) fået svar på en henvendelse til miljøminister Lea Wermelin (S) i sagen om Dæmpegård.

Han skrev til hende med en opfordring til, at gården bevares. I sit svar oplyser ministeren, at bygningerne ikke er fredede og dermed ikke opført som bevaringsværdige.

Ministeren skriver også, at ejendommen er i så dårlig stand, at en fremtidig benyttelse vil kræve en betydelig investering. En oplysning der har været fremme tidligere.

- Jeg opfordrer på det ypperste både ministeren og Naturstyrelsen til at finde en løsning, så Dæmpegård kan bevares. Gården har stor lokalhistorisk betydning for Allerød og masser af muligheder for benyttelse, til glæde og gavn for borgerne, siger Karsten Längerich efter at have modtaget ministerens svar.