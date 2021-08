Torbjørn Barfod fra Lynge er ny, konservativ kandidat. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgersag føder endnu en byrådskandidat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgersag føder endnu en byrådskandidat

Torbjørn Barfod fra Lynge bliver byrådskandidat. Engagementet i nyt byggeri på Langkæret i hjembyen har givet blod på tanden

Allerød - 18. august 2021 kl. 15:55 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Sidste år var der megen diskussion omkring et nyt boligbyggeri på Langkæret i Lynge. Her var en af de stærkt engagerede borgere Torbjørn Barfod, og sagen har været med til, at han nu træder ind i politik og bliver kandidat for Det Konservative Folkeparti til dette års kommunalvalg.

"Flere har opfordret mig til at stille op, dels i forlængelse af sagen fra Langkæret, men mit arbejde med sagen har også givet mig lyst til at se, hvordan det politiske system virker indefra," siger Torbjørn Barfod til Allerød Nyt.

"Det er vigtigt at sige, at det ikke er den enkelte sag, men at jeg bredt interesserer mig for, hvordan tingene fungerer mellem politikere og forvaltning," siger han.

Repræsentant for Lynge Torbjørn Barfod har boet 21 år i Allerød Kommune, har haft to børn til at gå i Lynge Skole og er aktiv i Lynge Run and Fun under LUI.

"Det er vigtigt, at der sidder en repræsentant fra Lynge i byrådet. Og også en, der har tiltro til opbakning fra sit parti," siger han og sender en lille stikpille afsted mod Venstre, hvor Esben Buchwald (V) og Lisbeth Skov (V) fra byrådet var modstandere af byggeriet på Langkæret fra start.

Ikke noget nyt Torbjørn Barfod er stadig optaget af boligbyggeriet på Langkæret og undrer sig over Lillerød Boligselskab, der forleden i Allerød Nyt fortalte om status på byggeriet.

"Der er ikke vedtaget lokalplan, og politikerne fra teknikudvalget siger til mig, at det kun er forvaltningen, der ved, hvor langt sagen er fremme. Den har ikke været på nogen dagsorden endnu. Både Miki Dam Larsen (formand for teknikudvalget, red.) og borgmesteren har lovet at holde vi naboer orienteret, og vi har ikke hørt fra dem. Det underbygger, at der ikke er noget nyt i sagen endnu," siger Torbjørn Barfod.