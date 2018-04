Artiklen: Borgernes sundhed: Spiser for meget og dyrker for lidt motion

- Undersøgelsen viser, at alkohol fylder mindre i borgernes hverdag, og at borgerne generelt scorer højt i vurderingen af deres livskvalitet. Det er gode nyheder, men desværre er borgerne på flere områder blevet mere usunde. Derudover giver særligt udviklingen blandt de unge anledning til bekymring, siger Jesper Holdflod Pallesen (S), der er formand for Sundheds- Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, til Frederiksborg Amts Avis.

Et af de steder, hvor det er gået den forkerte vej, er pilen på borgernes badevægt. Den har bevæget sig opad, og mange får ikke nok motion. Og overvægt kan som bekendt være en stor sundhedsudfordring, da det øger risikoen for en lang række kroniske sygdomme som sukkersyge og hjerteproblemer.

Kun ni procent af borgerne ryger dagligt, og dermed har Allerød den laveste andel af rygere i regionen. Men desværre er der flere og flere unge, som begynder at ryge - samt at eksperimentere med euforiserende stoffer.

- De her udfordringer er kendte på landsplan, og vi skal tage resultaterne meget alvorligt. Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget følger udviklingen nøje og tror på, at med en målrettet indsats i forhold til sundhedsfremmende og forebyggelse kan vi vende udviklingen. Her kommer forebyggelse, information og gode indsatser, der virker til at spille en afgørende rolle. Målet er, at flest mulige borgere kan leve et sundt og godt liv uden sygdom, siger Jesper Holdflod Pallesen.