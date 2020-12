En politik for natur, miljø og klima er netop sendt i høring. Det samme gælder en kommunal klimaplan. På billedet her er det Klevadsengen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgerne skal høres om klima

Allerød - 21. december 2020 kl. 06:15 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Der var ifølge Miki Dam Larsen (S) store ting på programmet, da politikerne via Skype mødtes til årets sidste byrådsmøde. De store ting, der skulle tales om var naturen, miljøet og klimaet. For kommunen er på vej med en ny politik for natur-, miljø- og klima samt en klimaplan, og byrådet godkendte torsdag et udkast til politik og plan, som nu sendes i høring i seks uger.

Det overordnede mål med klimapolitikken er at udpege en retning for kommunens bæredygtige udvikling, mens klimaplanen indeholder konkrete initiativer, som skal gennemføres frem mod 2030. Sammen skal de to værktøjer skabe rammen om både byområdernes og landområdernes udvikling med fokus på naturen.

- Det er faktisk en stor sag, vi sender i høring her. Klimaplan 2020 bygger på input fra borgere og fra virksomheder, for byrådet og kommunens medarbejdere kan ikke skabe en omstilling og en CO2-neutral kommune alene. Der er brug for, at alle handler og vælger de miljørigtige løsninger. Derfor er samarbejde centralt i klimaplanens indsatser. Der er så meget at gribe i, at det har været svært at finde ud af, hvor vi skulle starte. Men vi har prøvet at se på, hvad der er relevant for os som kommune, og vi synes, det er vigtigt, at vi bruger vores rolle som brobyggere i forhold til andre kommuner, borgerne og virksomheder, sagde Miki Dam Larsen, som mener, det er lykkedes at få strikket en handlings- og resultatorienteret politik og plan sammen.

Og borgmester Karsten Längerich glæder sig over, at høringen nu er sat i gang.

- Hovedgrebet i både politikken og klimaplanen er samarbejde. Det skyldes, at vi i Allerød har over 20 års erfaring med samarbejde om den grønne omstilling. Det er en del af Allerøds dna at tage dialogen med og inddrage virksomheder, borgere, interesseorganisationer og andre kommuner. Bagtæppet for politikken er selvfølgelig byrådets vision »Tæt på hinanden - tæt på naturen« og FN's verdensmål. På den måde får vi skabt en større sammenhæng i vores politiske beslutninger og i den retning, vi ønsker for Allerød, siger han.

Natur-, Miljø og Klimapolitikken rummer de anbefalinger, som kommunens tidligere opgaveudvalg om FNs verdensmål afleverede i begyndelsen af 2020. Et opgaveudvalg arbejder i en afgrænset periode på at komme med anbefalinger til et specifikt tema og består ikke kun af byrådsmedlemmer men også af borgere, foreninger eller eksperter og øvrige interessenter.

- Jeg vil sige, at det her er et fantastisk eksempel på, hvordan sådan et midlertidigt udvalgsarbejde kan blive til noget konkret. Tak til alle for at vi nu ender med at have en konkret politik for natur-, miljø- og klimaområdet, sagde Merete Them Kjølholm (R) på byrådsmødet. Hun var formand for opgaveudvalget.

Rasmus Keis Neerbek fra Enhedslisten huskede sine byrådskollegaer på, at der skal mere end fine ord til at få projektet på skinner.

- Det er et godt skridt i den rigtige retning. Naturen er kommet i fokus, og her leverer vi en samlet politik. Men det afgørende er selvfølgelig, hvordan den udmøntes, og at vi omsætter de fine ord til handling. Det håber jeg, vi formår at håndtere, sagde han.

Udover at godkende selve udkastet til politikken, skulle byrådsmedlemmerne også tage stilling til fordelingen af penge til politikkens forskellige delmål.

Til det sagde Rasmus Keis Neerbek:

- Jeg stemte egentlig imod i udvalget, fordi jeg ikke synes, budgettet til det her er stort nok. Omvendt må jeg jo sige, at vi i Enhedslisten stemmer for den mindste forbedring, så jeg kommer til at stemme for fordelingen i dag. Jeg mener stadig, man burde have afsat flere penge til området, men det er jo et skridt i den rigtige retning.

Princippet for udvælgelsen af indsatser i klimaplanen har været det, der giver mest CO2-effekt i Allerød Kommune med en hurtig og sikker effekt. Det betyder, at der er udvalgt hovedindsatser som CO2-neutral varme, el fra lokale solceller, energibesparelser og grøn mobilitet med et særligt fokus på elbiler.

Natur-, miljø- og klimapolitik 2030 samt klimahandleplan 2020 kan læses på kommunens hjemmeside www.allleroed.dk. Vil man komme med et høringssvar, skal det ske senest den 31. januar 2021.